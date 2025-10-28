Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    28 Oct 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 12:08 PM IST

    ‘നി​ങ്ങ​ൾ 10 പേ​ർ എ​ന്നെ​ത്തേ​ടി വ​ന്നാ​ൽ സ​നേ​വാ​ൾ പ​ട്ട​ണം ഒ​ന്നാ​കെ നി​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി വ​രും’- അ​ധോ​ലോ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ​അ​ര​ങ്ങു​വാ​ണി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​യെ കുറിച്ച് സ​ത്യ​ജീ​ത് പു​രി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു

    Dharmendra
    ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര

    ബോളിവുഡിലെ ആദ്യകാല താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ധർമേന്ദ്ര, സിനിമ മേഖലയിൽ അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും താരങ്ങൾ നേരിട്ട ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പല മുൻനിര താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകർക്കും ബോളിവുഡ് അധോലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായി മുമ്പ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. 1990കളിലും 2000ന്റെ തുടക്കത്തിലുമായിരുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ബോളിവുഡിൽ കൂടുതൽ സജീവമായിരുന്നത്.

    അധോലോക നേതാക്കൾക്ക് സിനിമ മേഖലയിൽ പണം മുടക്കുകയും, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താരങ്ങളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ക​രു​ത്ത​നും ധീ​ര​നു​മാ​ണ് മു​ൻ കാ​ല ബോ​ളി​വു​ഡ് നാ​യ​ക​ൻ ധ​ർ​മേ​​​ന്ദ്ര​യെ​ന്ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. ബോ​ളി​വു​ഡി​ൽ അ​ധോ​ലോ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ​അ​ര​ങ്ങു​വാ​ണി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തൊ​രി​ക്ക​ൽ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ധൈ​ര്യം ത​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന് ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ സ​ത്യ​ജീ​ത് പു​രി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘അ​ധോ​ലോ​ക ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​ളി​ച്ചാ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഞെ​ട്ടി​വി​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​ജി​യും കു​ടും​ബ​വും ഇ​ത്ത​രം ശ​ക്തി​ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഭ​യ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഘ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി വ​ന്നു. അ​തി​ന് ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ 10 പേ​ർ എ​ന്നെ​ത്തേ​ടി വ​ന്നാ​ൽ സ​നേ​വാ​ൾ പ​ട്ട​ണം ഒ​ന്നാ​കെ നി​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി വ​രും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ത​ന്റെ നാടിനെ ഉദേശി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​ത്യ​ജീത് ഈ​യി​ടെ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​നെ​ന്ന് ​പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​യെ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ത​റാ​തെ അ​ക്ര​മി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​വും സ​ത്യ​ജീ​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ധർമേന്ദ്രയുടെ ധൈര്യം വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം കൂടി സത്യജീത് പുരി പങ്കുവെച്ചു. ഒരു ആരാധകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ധർമേന്ദ്രയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പരിഭ്രാന്തനാകാതെ, സഹായത്തിനായി വിളിക്കാതെ, ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ധർമേന്ദ്ര ആ അക്രമിയെ ഒറ്റക്ക് കീഴടക്കി. ഇന്നത്തെ താരങ്ങൾ ആറ് അംഗരക്ഷകരുമായി നടക്കുമ്പോൾ, ധർമേന്ദ്രയും വിനോദ് ഖന്നയും പോലുള്ളവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നടന്നിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.

