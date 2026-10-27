‘സീതാ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്’; രാമായണത്തിലെ സീതാ വേഷത്തെ കുറിച്ച് സായ് പല്ലവി

‘സീതാ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്’; രാമായണത്തിലെ സീതാ വേഷത്തെ കുറിച്ച് സായ് പല്ലവിtext_fields
രാമായണത്തിലെ സീതാ ദേവിയുടെ വേഷം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് താൻ പിന്തുടർന്ന ആത്മീയവും വ്യക്തിപരവുമായ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി നടി സായ് പല്ലവി. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ടെലിവിഷൻ ഷോയായ 'കോൻ ബനേഗാ കോടിപതി'യിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് നടി കഥാപാത്രത്തിനായുള്ള തയാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ 'രാമായണ'ത്തിലെ സഹതാരങ്ങളായ രൺബീർ കപൂറിനും രവി ദുബെക്കുമൊപ്പമാണ് സായ് പല്ലവി ഷോയിൽ എത്തിയത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് സീതയാകാനുള്ള തന്റെ തയാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നടി മനസ്സ് തുറന്നത്. തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, മുൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഈ അവസരത്തെ താൻ കണ്ടതെന്ന് സായ് പല്ലവി വ്യക്തമാക്കി.
കഥാപാത്രത്തിന് തനിക്ക് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം, ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് താൻ ചിന്തിച്ചതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വേഷം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് സീതാ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. സീത എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുൻവിധികളില്ലാതെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു. തന്റെ അഭിനയ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അറിവ് നേടാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ഈ വേഷത്തെ കണ്ടതെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
‘ഇത്തവണ ഞാൻ തല ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ സീതാ മാതാവിനെപ്പോലുള്ള ഒരു വേഷം ചെയ്തതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് അറിവ് ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ചിന്തിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ സുതാര്യമായി നിലനിർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഞാൻ സീതാ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി’ സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു.
ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള സിനിമാറ്റിക് ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് നിതീഷ് തിവാരി 'രാമായണ' ഒരുക്കുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവി സീതയായി വേഷമിടുന്നു. രാവണനായി യാഷും ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും എത്തുന്നു. ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും ദശരഥനായി അരുൺ ഗോവിലും കൈകേയിയായി ലാറ ദത്തയും അണിനിരക്കുന്നു.
2026 നവംബർ 5ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. ഐമാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് ചിത്രം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്നത്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലി റിലീസായി തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും എട്ട് തവണ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രമുഖ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സ് സ്റ്റുഡിയോയായ ഡി.എൻ.ഇ.ജിയും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും സംയുക്തമായി നിർമിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം.
അതേസമയം രാമായണത്തിലെ എ.ആർ. റഹ്മാൻ ഈണം പകർന്ന് ശ്രേയ ഘോഷാലും അർജിത് സിങ്ങും ചേർന്ന് ആലപിച്ച 'മംഗൾ രംഗ്' എന്ന ഗാനം തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. സൂഫി, ഖവ്വാലി ശൈലികളോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് പാട്ടിന്റെ സംഗീതമെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. ഹൈന്ദവ ഇതിഹാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭക്തിഗാനത്തിന് ഖവ്വാലിക്ക് സമാനമായ സംഗീത ശൈലി നൽകിയത് ഉചിതമായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ ഹിന്ദുത്വ സൈബർ ഹാൻഡിലുകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.