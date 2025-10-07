Begin typing your search above and press return to search.
    7 Oct 2025 11:30 AM IST
    'തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ആളാണ്, അ​തി​ജീ​വി​ത​ക​ൾക്ക് മാ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്'; മീടൂ ആരോപണവിധേയന്‍റെ സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചതിൽ റിമ കല്ലിങ്കല്‍

    മീ ​ടു ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ സ​ജി​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യിച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ടി റിമ ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ. ചെ​യ്ത​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞതിനാലാണ് താൻ സ​ജി​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. 'പ​രാ​തി​യാ​ണ് ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക​ള്‍ അ​തു​ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ര്‍ക്ക് മാ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് ന​ല്‍കി' -എന്ന് റിമ പറഞ്ഞു. ദ ന്യു ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ എക്‌സ്പ്രസ് ഡയലോഗ്‌സില്‍ അതിഥിയായി എത്തിയതായിരുന്നു റിമ.

    'മീ​ടൂ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍, ചെ​യ്ത​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നുപ​റ​ഞ്ഞ ഏ​ക വ്യ​ക്തി സ​ജി​ന്‍ ആ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ​വ​ശ​വും എ​നി​ക്ക​റി​യാം. പ​രാ​തി​യാ​ണ് ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക​ള്‍ അ​തു​ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ര്‍ക്ക് മാ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് ന​ല്‍കി. നാ​ളെ ഞാ​ന്‍ ഒ​രു ചി​ത്രം സം​വി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ക​യോ നി​ര്‍മി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഉ​റ​പ്പാ​യും എ​നി​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യാം. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രാ​ളെ എ​നി​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്താം. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ഭി​നേ​താ​വ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഒ​ട്ടും അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളാ​ണ് ഞാ​ന്‍. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ന​ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ എ​നി​ക്ക് നി​ല​നി​ൽപുപോ​ലു​മി​ല്ല. ചി​ല ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നെ​നി​ക്ക് അ​റി​യാം. അ​തി​ന്റെ കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും എ​നി​ക്കു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഞാ​ന്‍ സ്വാ​ര്‍ഥ​യാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് ജോ​ലി വേ​ണം' -റിമ പറഞ്ഞു

    അതേസമയം, ഭർത്താവിന്‍റെ പ്രിവിലേജിലാണ് താൻ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന പല കമന്‍റുകളും പ്രചാരണങ്ങളും കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ആദ്യം വിഷമം തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും റിമ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ എന്താണെന്ന ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ വിഷമം തോന്നാറില്ലെന്നും റിമ പ്രതികരിച്ചു. ആഷിഖ് അബു എന്ന സംവിധായകന്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് റിമ കല്ലിങ്കലുള്ളത് എന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനില്ലെന്നും റിമ പറഞ്ഞു.

    ‘ബിരിയാണി’ എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം സജിൻ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി.റിമ കല്ലിങ്കലും സരസ ബാലുശ്ശേരിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡൈൻ ഡേവിസ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, കൃഷ്‌ണൻ ബാലകൃഷ്‌ണൻ, മേഘ രാജൻ, ആൻ സലിം, ബാലാജി ശർമ, ഡി. രഘൂത്തമൻ, അഖിൽ കവലയൂർ, അപർണ സെൻ, ലക്ഷ്‌മി പത്മ, മീന രാജൻ, ആർ. ജെ. അഞ്ജലി, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ, അശ്വതി, അരുൺ സോൾ, രതീഷ് രോഹിണി തുടങ്ങിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് റിമ കല്ലിങ്കലിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

