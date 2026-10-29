‘ഞാൻ അഭിമാനിയായ ദിമാഗി നക്സൽ’; ജാമിഅ സമരത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ

‘ഞാൻ അഭിമാനിയായ ദിമാഗി നക്സൽ’; ജാമിഅ സമരത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നസ്റുദ്ദീൻ ഷാtext_fields
ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടൻ നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച താരം തന്നെത്തന്നെ ‘അഭിമാനിയായ ദിമാഗി നക്സൽ’ (മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായി നക്സൽ ചിന്താഗതി വെച്ചുപുലർത്തുന്നയാൾ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ പ്രതികരിച്ചത്.
വിദ്യാർഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും ‘ദിമാഗി നക്സൽ’ എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന പ്രവണതക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായാണ് നസ്റുദ്ദീൻ ഷായുടെ പരാമർശം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആ അധിക്ഷേപ പ്രയോഗത്തെ തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
അതേസമയം, ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം 17-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. 2006ൽ പിരിച്ചുവിട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും കാമ്പസിൽ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കാമ്പസിൽ നിന്നുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
കാമ്പസിൽ അക്രമവും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, കാമ്പസിലെ ഗുണ്ടായിസം അനുവദിക്കില്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളും സർവകലാശാല അധികൃതരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല.
വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കാത്തതാണ് പ്രതിഷേധം നീളാൻ കാരണം. സമരം കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ്. നസ്റുദ്ദീൻ ഷായെ കൂടാതെ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ (എസ്ആർഎഫ്ടിഐ) വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപിക്കെതിരെയും നസ്റുദ്ദീൻ ഷാ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്യാമ്പസിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണെന്നും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.