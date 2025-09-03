ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു സംഭവം ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു; സിനിമയിൽ എത്തിയതോടെ ജനപ്രിയ സംവിധായകനായി

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു സംഭവം ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു; സിനിമയിൽ എത്തിയതോടെ ജനപ്രിയ സംവിധായകനായിtext_fields
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരവും പ്രഗത്ഭനുമായ സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണെന്ന് നിസംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് പ്രിയദർശൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ പ്രിയദർശൻ നിരവധി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകൾക്കും എപ്പോഴും പ്രത്യേക ഫാൻബേസുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പ്രിയദർശന്റെ സ്വപ്നം ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനാകുക എന്നതല്ല മറിച്ച് ഒരു കായികതാരമാകുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മാരകമായ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തെ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് നയിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനായി.
ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കളിച്ചിരുന്നു. എന്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. എന്റെ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ഗെയിമിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റു. അതോടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടമായി. പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു.
എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നല്ലതിന് സംഭവിക്കും എന്ന ചിന്ത എന്നെ ചലച്ചിത്രകാരനാക്കി. അതിൽ എനിക്ക് ഖേദമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സെറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പതിവാണ്. മുഴുവൻ യൂണിറ്റും ഞാനും ഇടവേളകളിൽ കളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സംവിധായകനാണ് പ്രിയദർശൻ. ഹേര ഫേരി 3, ഹൈവാൻ എന്നിവയാണ് പ്രിയദർശന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ.
