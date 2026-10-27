‘സീൻ’ പ്രമോഷൻ ലുക്കിനെതിരെ ബോഡി ഷെയ്മിങ്; വിമർശിച്ചവർക്ക് അതേ ലുക്കിൽ മറുപടി നൽകി നസ്രിയ

‘സീൻ’ പ്രമോഷൻ ലുക്കിനെതിരെ ബോഡി ഷെയ്മിങ്; വിമർശിച്ചവർക്ക് അതേ ലുക്കിൽ മറുപടി നൽകി നസ്രിയtext_fields
ദുബൈയിൽ നടന്ന തന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'സീനി'ന്റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ ധരിച്ച പച്ച ഓഫ്-ഷോൾഡർ വസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നടി നസ്രിയ നസിം. സഹതാരങ്ങളായ സൂര്യ, നസ്ലെൻ എന്നിവർക്കും സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനുമൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നടിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെയും രൂപത്തെയും ചൊല്ലി അധിക്ഷേപകരമായ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തി.
ചിലർ ലുക്കിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും നസ്രിയയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റിന് സീൻ ടീമിന്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നസ്ലെനും ജിത്തു മാധവനും നടിയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് കമന്റുകളിട്ടു.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദുബൈ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നസ്രിയ പങ്കുവെച്ചത്. പോസ്റ്റിന് നസ്ലെൻ ഫയർ ഇമോജിയോടെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഫാൻ അക്കൗണ്ടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വൈറൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായ പരിവർത്തനം എന്ന് ചിലർ പറയുമ്പോൾ ചിലർ അവളുടെ ഗ്ലാമറസ് സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഒരു കമന്റിൽ താൻ മുമ്പ് അവളെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതായി പറഞ്ഞു, കാരണം അവൾ അമിതമായി ഗ്ലാമറസ് ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. സൂര്യക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു പൊതുപരിപാടിക്ക് ശേഷം നസ്രിയ പ്രായത്തെയും രൂപത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കമന്റുകളും നേരിട്ടുണ്ട്.
സൂര്യ, നസ്ലെൻ, ജിത്തു മാധവൻ എന്നിവരുമായുള്ള നസ്രിയയുടെ ആദ്യ അഭിനയ സഹകരണമാണ് സീൻ. 12 വർഷത്തിന് ശേഷം തമിഴ് സിനിമയിലേക്കുള്ള നസ്രിയയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണിത്. 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തിരുമണം എന്ന നിക്കാഹ് ആയിരുന്നു നസ്രിയയുടെ അവസാന തമിഴ് ചിത്രം. തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് എന്നാണ് നടി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഈ വേഷം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് ജിത്തു മാധവനോട് നന്ദി പറയുകയും സൂര്യയോടും നസ്ലെനോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്ന് ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും 2ഡി എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെയും ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന സീൻ നവംബർ 6ന് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ആഗസ്റ്റിൻ ഛായാഗ്രഹണവും അജ്മൽ സാബു എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.