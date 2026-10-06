‘രണ്ട് സിനിമകളും ചത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകണം’; പിശാച് 2, ട്രെയിൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മിഷ്കിൻ

‘രണ്ട് സിനിമകളും ചത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകണം’; പിശാച് 2, ട്രെയിൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മിഷ്കിൻtext_fields
2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സൈക്കോ'ക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ മിഷ്കിന്റെ ഒരു ചിത്രം പോലും തിയറ്ററിലോ ഒ.ടി.ടിയിലോ എത്തിയിട്ടില്ല. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് സിനിമകൾ നിലവിലുണ്ട്. ആൻഡ്രിയ ജെർമിയ നായികയായ 'പിശാച് 2', വിജയ് സേതുപതി നായകനായ 'ട്രെയിൻ' എന്നിവ റിലീസ് കാത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവുദൈയപ്പൻ ടോക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനസ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ മിഷ്കിൻ.
സിനിമയെടുക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധക്കളം പോലെയാണെന്ന് മിഷ്കിൻ പറയുന്നു. ലൊക്കേഷനിലും പുറത്തും വലിയ ഈഗോകളെ നേരിടേണ്ടി വരും. അമിതമായ ക്രിയേറ്റീവ് ആഗ്രഹം അപകടമാണെന്നും താൻ അത് കഠിനമായി പഠിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ‘പിശാച് 2 ഉദാഹരണമായി എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ. അവ എപ്പോഴെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. അടുത്തിടെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിൽ, ഒരു വലിയ ആന രണ്ട് ചത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുമക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
അത് എന്റെ വീടിന്റെ കിണറിനടുത്ത് അവരെ വെച്ചു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അകത്ത് പോയി, കുറച്ച് പഴങ്ങളും വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചു. ഞാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് എന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്റെ മനസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു. പിശാച് 2ഉം ട്രെയിനും ആണ് അതെന്ന് ഞാൻ കരുതി’ മിഷ്കിൻ വിശദീകരിച്ചു.
ആ സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷം താൻ ആ സിനിമകളിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അവരെ വിട്ടയച്ചു, ഉടൻ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ പിടിച്ചുനിൽക്കരുത്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കണം. നമ്മൾ നീങ്ങണം. വേദനയുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. നടന്നകലണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
അടുത്തിടെ ഞാൻ ലോകേഷ് കനകരാജിനോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ഉൾപ്പെടെ 26 ആശയങ്ങൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും മിഷ്കിൻ വെളിപ്പെടുത്തി .സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ മിഷ്കിന്റെ അവസാന ചിത്രം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, നിത്യ മേനോൻ, അദിതി റാവു ഹൈദരി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച സൈക്കോ ആയിരുന്നു. നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ വർഷം 'പരിമള ആൻഡ് കോ', മലയാളത്തിൽ 'ഐ ആം ഗെയിം' എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടി. 'ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി'യിൽ അതിഥി വേഷത്തിലും എത്തിയിരുന്നു. 'സത്യവാൻ സാവിത്രി' ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register