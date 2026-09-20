വിജയ് സേതുപതി ചിത്രം 'മഹാരാജ'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നു; ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് താരം

വിജയ് സേതുപതി ചിത്രം 'മഹാരാജ'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നു; ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് താരംtext_fields
തന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'മഹാരാജ'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നതായി നടൻ വിജയ് സേതുപതി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംവിധായകൻ നിതിലൻ സ്വാമിനാഥൻ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ആ കഥ തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ചടങ്ങിനിടയിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരത വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ ചിത്രത്തിന്റെ ഹോളിവുഡ് റീമേക്കിനെക്കുറിച്ചും വിജയ് സേതുപതി കൗതുകകരമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി. അമേരിക്കൻ പതിപ്പിൽ തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഷം നൽകുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ സൗജന്യമായി അഭിനയിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ സുധൻ സുന്ദരത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രെ. ഹോളിവുഡിൽ അഭിനയിക്കാൻ തനിക്ക് വലിയ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും താൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രം ഹോളിവുഡിലേക്ക് റീമേക്കായി പോകുന്നത് കാണുന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിതിലൻ സ്വാമിനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ 'മഹാരാജ' ഒരു നിയോ-നൊയർ ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. വെറും 20 കോടി രൂപ മുതൽക്കൂട്ടിൽ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 190 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. 2024-ലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഹോളിവുഡ് പതിപ്പിനായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രശസ്ത ഓസ്കാർ ജേതാവ് മാത്യു മക്കോനെഹിയെ നായകനായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
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