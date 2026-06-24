‘എല്ലാ യാത്രയും ആദ്യ ചുവടിൽ തുടങ്ങുന്നു’; വിസ്മയയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ, തുടക്കം അതിമനോഹരം ആവട്ടെയെന്ന് ആരാധകർ

‘എല്ലാ യാത്രയും ആദ്യ ചുവടിൽ തുടങ്ങുന്നു’; വിസ്മയയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ, തുടക്കം അതിമനോഹരം ആവട്ടെയെന്ന് ആരാധകർtext_fields
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. വിസ്മയ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ തുടക്കത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്ററിനൊപ്പം, "എല്ലാ യാത്രയും ആദ്യ ചുവടിൽ തുടങ്ങുന്നു" എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും താരം പങ്കുവെച്ചു. ആഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകൻ ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് മറ്റൊരു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നിർമാതാക്കളുടെ മക്കൾ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും തുടക്കത്തിനുണ്ട്. സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫാണ് ഈ ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാനം, തൊടുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനിഷ ആന്റണിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ലിനിഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അഖിൽ ജോർജ്, ജോമോൻ ടി. ജോൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സുദീപ് ഇളമൺ അസോസിയേറ്റ് ഛായാഗ്രാഹകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് സംഗീതം. ചമൻ ചാക്കോയാണ് ചിത്രസംയോജനം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: സന്തോഷ് രാമൻ, മേക്കപ്പ്: ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ: അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സൈലക്സ് എബ്രഹാം എന്നിവരാണ്. ബിജു തോമസാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ.
വിസ്മയയുടെ സിനിമാ പ്രവേശനത്തെ വൻ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാലോകവും ആരാധകരും സ്വീകരിച്ചത്. മോഹൻലാലിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് വിസ്മയക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിസ്മയയുടെ സിനിമാ ജീവിതം 'അതിമനോഹരം' ആകട്ടെ എന്നാണ് ആരാധകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് 'അതിമനോഹരം' എന്നാണെന്നത് ആരാധകർക്കിടയിൽ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും വിസ്മയയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ്. ഏതായാലും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വിസ്മയ എന്ന പുതിയ താരോദയത്തെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ.
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