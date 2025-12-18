Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightകഴുതകളേക്കാൾ മോശമായി...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 2:45 PM IST

    കഴുതകളേക്കാൾ മോശമായി പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടം; സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ ഒന്നിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കും -ചിന്മയി ശ്രീപാദ

    text_fields
    bookmark_border
    കഴുതകളേക്കാൾ മോശമായി പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടം; സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ ഒന്നിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കും -ചിന്മയി ശ്രീപാദ
    cancel
    Listen to this Article

    ഹൈദരാബാദ്: നടി നിധി അഗർവാളിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ദി രാജാസാബിന്റെ ഗാന പ്രകാശന ചടങ്ങിന് ശേഷം ആരാധകരിൽ നിന്ന് നടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന മോശം അനുഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഗായികയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ചിന്മയി ശ്രീപാദ. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ചിന്മയി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാകുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ചിന്മയിയുടെ പ്രതികരണം.

    'കഴുതകളേക്കാൾ മോശമായി പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടം... സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചാൽ, അവർ ഇതുപോലെ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം അവരെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ പാർപ്പിക്കാത്തത്?' -എന്നാണ് ചിന്മയി എക്സിൽ എഴുതിയത്. സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതികരണം. എന്നാൽ പലരും ചിന്മയിയുടെ പോസ്റ്റിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. പല പുരുഷന്മാർക്കും ഈ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും വിഷയത്തെ സ്ത്രീ-പുരുഷ പ്രശ്നമായി കാണരുതെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.

    ഡിസംബർ 17ന് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു മാളിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് നിധി അഗർവാളിന് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 'ദി രാജാ സാബ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'സഹാന സഹാന' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലോഞ്ച് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേയാണ് ജനക്കൂട്ടം നടിയെ വളഞ്ഞത്. ആരാധകരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവർ താരത്തെ അടുത്തുകാണാനും തൊടാനും ശ്രമിച്ചതോടെ സാഹചര്യം വഷളാകുകയായിരുന്നു. നിധി അഗർവാൾ തന്റെ കാറിൽ ക‍യറാൻ പാടുപെടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

    ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ മാരുതിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സുരക്ഷ സംഘത്തിന്‍റെ അകമ്പടി ഉണ്ടായിട്ടും ജനം നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നിധിയെ തൊടാനും വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിക്കാനും സെൽഫി എടുക്കാനുമെല്ലാം ആൾക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. താരത്തോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ആരാധകർക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. നിരവധിപ്പേരാണ് ഈ ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HyderabadMovie NewsChinmayi SripaadaIndia News
    News Summary - Men Behaving Worse Than Hyenas: Chinmayi Sripaada
    Similar News
    Next Story
    X