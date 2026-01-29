Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightമദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:11 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:11 PM IST

    മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട നടൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് എസ്.യു.വി ഇടിച്ചുകയറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട നടൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് എസ്.യു.വി ഇടിച്ചുകയറ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കന്നഡ നടനും നിർമാതാവുമായ മയൂർ പട്ടേലിനെതിരെ കേസ്. ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ നടൻ ഓടിച്ച എസ്.യു.വി ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

    നഗരത്തിലെ കമാൻഡോ ആശുപത്രി സിഗ്നലിനടുത്തുള്ള ഓൾഡ് എയർപോർട്ട് റോഡിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പത്തോടെയായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കാറുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു സർക്കാർ വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചവരും നടനും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഉടൻ ഹലസൂരിലെ ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. നടൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

    വാഹന ഉടമകൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടന്‍റെ എസ്.യു.വി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൂടാതെ ഹലസൂരിലെ ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannada actorDrink and Drive
    News Summary - Kannada actor Mayur Patel drink-and-drive crash Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X