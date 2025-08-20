Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 4:06 PM IST
    date_range 20 Aug 2025 4:06 PM IST

    4,500 സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ; കുട്ടികൾക്കായി എല്ലാ വർഷവും 30 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന തെലുങ്ക് നടൻ!

    തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മഹേഷ് ബാബു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമയും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ആരാധകർ ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുന്നു. അഭിനയത്തിന് പുറമേ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനും മഹേഷ് ബാബു പേരുകേട്ടതാണ്. മഹേഷ് ബാബു ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സജീവമാണ്. ദരിദ്രർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിലും വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

    ആന്ധ്ര ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെയും പ്യുവർ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെയും സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ 4,500ലധികം കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിലൂടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ നായകനായി കാണുന്നു. മഹേഷ് ബാബു എല്ലാ വർഷവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 കോടി രൂപ വരെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബുരിപാലം, തെലങ്കാനയിലെ സിദ്ധാപുരം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളും അദ്ദേഹം ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു. റെയിൻബോ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മഹേഷ് ബാബുവിന് ഏകദേശം 350 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ജൂബിലി ഹിൽസിൽ 30 കോടി രൂപയുടെ ആഡംബര വീടും ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വാനിറ്റി വാനും സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.

