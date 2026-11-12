ആവേശം 2 ഔദ്യോഗികമല്ല, രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത് 'രോമാഞ്ചത്തിന്' മാത്രം; അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ജിത്തു മാധവൻ

ആവേശം 2 ഔദ്യോഗികമല്ല, രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത് 'രോമാഞ്ചത്തിന്' മാത്രം; അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ജിത്തു മാധവൻtext_fields
മലയാള സിനിമയിൽ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവസംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവന്റെ ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ രണ്ടാം ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായെത്തിയ എവർഗ്രീൻ മാസ് എന്റർടൈനർ ചിത്രം 'ആവേശം', തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രം 'രോമാഞ്ചം', കൂടാതെ സൂപ്പർതാരം സൂര്യ നായകനായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'സീൻ' എന്നിവയെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതിനിടയിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യ ചിത്രം 'സീൻ' സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷ ചടങ്ങിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും പങ്കുവെച്ചത്.
ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ രംഗണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സമ്മാനിച്ച 'ആവേശം' സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുമെന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം വെറും ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നാണ് ജിത്തു മാധവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആവേശത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം സംബന്ധിച്ച് ചില അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതല്ലാതെ, ചിത്രീകരണം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ആദ്യ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിലവാരം പൂർണ്ണമായും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, വെറുതെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ചെയ്ത് സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പേര് കളയാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ജിത്തു വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ സമയവും ഒത്തുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ആവേശം, സീൻ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെയെല്ലാം ക്ലൈമാക്സ് ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്ന 'ടെയിൽ എൻഡ് സീക്വൻസുകൾ' ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് ജിത്തു മാധവൻ വിശദീകരിച്ചു.
സിനിമ തിയറ്ററിൽ തീർന്നുപോയാലും, തിയറ്റർ വിട്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, അത് തുടരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കൗതുകവും തോന്നലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് താൻ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അല്ലാതെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനോ പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ അല്ല അതെന്നും, സിനിമയോടുള്ള ആസ്വാദനം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമാക്സ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
താൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ചിത്രം ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ 'രോമാഞ്ചം' മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുമെന്ന് താൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജിത്തു വ്യക്തമാക്കി. 'രോമാഞ്ചം 2' എന്ന പ്രോജക്റ്റിനായി അനുയോജ്യമായ സമയവും സാഹചര്യവും ഒത്തുവരുമ്പോൾ ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും സംവിധായകൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജിത്തു മാധവന്റെ ഈ തുറന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലോടെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും ആരാധകർക്കിടയിലും നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗികമായി വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ജിത്തു മാധവന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് മലയാള സിനിമാലോകം.