ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി സൂര്യ ചിത്രം 'സീൻ'; ആദ്യ ദിവസം നേടിയത് 19 കോടിയിലധികം രൂപ

ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി സൂര്യ ചിത്രം 'സീൻ'; ആദ്യ ദിവസം നേടിയത് 19 കോടിയിലധികം രൂപtext_fields
പ്രശസ്ത മലയാളം സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ ആദ്യമായി തമിഴിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സീൻ തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രശസ്ത താരം സൂര്യയാണ് നായകനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നസ്രിയ നസീം, നസ്ലെൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച കലക്ഷൻ നേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 19.15 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇതിൽ തമിഴ് പതിപ്പ് മാത്രം 16.15 കോടി രൂപയും തെലുങ്ക് പതിപ്പ് 3 കോടി രൂപയും നേടി. കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 12 കോടി രൂപയോളം ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യയുടെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളായ 'കറുപ്പ്', 'വിശ്വനാഥ് & സൺസ്' എന്നിവയുടെ ആദ്യദിന കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളെ മറികടക്കാനും ഈ സിനിമക്കായി.
ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും താൻ പരിഹരിച്ച ഒരു കേസിനെ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാന മികവും സുഷിൻ ശ്യാമിന്റെ സംഗീതവും ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലെ അവധി ദിനങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ തീർക്കുമെന്നാണ് സിനിമാലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
മലയാളക്കരയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ആവേശം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഒരു മുഴുനീള ക്രൈം ത്രില്ലറാണെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകിയത്. തികഞ്ഞ നർമവും നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഡി.എസ്.പി ഇമ്പരരാജ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്നാൽ നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു 'സൈക്കോ കൊലപാതകിയുടെ' കേസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിക്കുന്നതോടെ കഥ മാറുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ സൂര്യയ്ക്കൊപ്പം നസ്രിയ നസീം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മായ എന്ന കഥാപാത്രവുമുണ്ട്. മായയുടെ മാസ്സ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ട്രെയിലറിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ചിത്രത്തിൽ നസ്ലെൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. യാതൊരു ദയവുമില്ലാത്ത തണുത്ത ശരീരഭാഷയുള്ള കൊടും വില്ലനായാണ് നസ്ലെൻ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. സൂര്യയും നസ്ലെനും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങളും ഇരുവർക്കുമുള്ള ശക്തമായ മുഖാമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തെ മികച്ചൊരു തിയറ്റർ അനുഭവമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാമാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.