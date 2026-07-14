സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ; ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഭാവന, ആകെയുള്ളത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാംtext_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ നടി ഭാവന രംഗത്ത്. തന്റെ അറിവോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും തന്റെ പേരിലും ചിത്രങ്ങളിലും അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നടി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകൾ ഇല്ലെന്നും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മാത്രമാണ് താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഭാവന ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.
തന്റെ പേരിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് പ്രൊഫൈലുകൾ ഒന്നും തന്നെ എന്റേതല്ലെന്നും, ആരും അതിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ഭാവന തന്റെ പോസ്റ്റിലൂടെ ആരാധകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. @bhavzmenon എന്ന പേരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് തന്റേതായി ഉള്ളതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആരാധകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാവന തന്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സെലിബ്രിറ്റികൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമായ 'ഇംപേഴ്സണേഷൻ' അഥവാ ആൾമാറാട്ടം നേരിടാൻ പലപ്പോഴും താരങ്ങൾ ഇത്തരം നിയമപരമായോ ഔദ്യോഗികമായോ ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളുടെ പേര്, ഫോട്ടോകൾ, വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമിച്ച് അവ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഭാവനയുടെ ഈ ഇടപെടലിനെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി ആരാധകർ ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും ആരാധകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും, വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും, സിനിമകളെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താനും ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കും ഇത് വഴിയൊരുക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പ്രചരിക്കുമ്പോൾ അത് താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും കരിയറിനെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ താരത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
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