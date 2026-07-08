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    Celebrities
    Posted On
    date_range 8 July 2026 3:30 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 3:31 PM IST

    ‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ’; മഞ്ജു വാര്യരെയും ഭാവനയെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

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    ‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ’; മഞ്ജു വാര്യരെയും ഭാവനയെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
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    ഭാഗ്യ ലക്ഷമി മഞ്ജു വാര്യർ, ഭാവന എന്നിവർക്കൊപ്പം

    ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മഞ്ജു വാര്യർ, ഭാവന എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള മനോഹരമായ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. "My favorite pics" (എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ) എന്ന മനോഹരമായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഭാവനയേയും മഞ്ജു വാര്യരേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും മഞ്ജു വാര്യരും തമ്മിൽ ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ളതും അങ്ങേയറ്റം ആഴമേറിയതുമായ ഒരു സൗഹൃദബന്ധമാണുള്ളത്. വെറുമൊരു സിനിമാ സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന, പ്രതിസന്ധികളിൽ താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ആത്മബന്ധമാണ് ഇരുവരും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. മഞ്ജുവിന്റെ അഭിനയമികവിനൊപ്പം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ശബ്ദം കൂടിയായപ്പോൾ അത് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു.

    സിനിമയിലെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പിന്നീട് മഞ്ജു വാര്യരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം മഞ്ജു വാര്യർ കാമറക്ക് മുന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും പിന്തുണയും നൽകിയവരിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ പരസ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവരെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, പല അഭിമുഖങ്ങളിലും മഞ്ജുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അതിജീവനത്തെയും കുറിച്ച് ഏറെ വാചാലയായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഒത്തുകൂടാനും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഇരുവരും സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്.

    ഭാവന തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, അവർക്ക് പരസ്യമായും ശക്തമായും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂടെനിന്ന വ്യക്തികളിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. സിനിമാ ലോകത്തെയും സമൂഹത്തിലെയും പല ചർച്ചകളിലും ഭാവനയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ അവർ എപ്പോഴും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    തങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, സിനിമക്കപ്പുറം വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഇവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ദൃഢമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്. പലപ്പോഴും സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിരിക്കുമെന്ന പൊതുധാരണയെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാതൃകാപരമായ ഒരു സൗഹൃദം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.

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    TAGS:malayalam movieManju WarrierBhagyalakshmiBhavanaMovie Newsfriendship
    News Summary - Bhagyalakshmi Shares Heartwarming Photos With Manju Warrier and Bhavana
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