കേരളീയ വേഷത്തില് ദര്ശനം; ഗുരുവായൂരിൽ പറന്നിറങ്ങി അക്ഷയ് കുമാർtext_fields
ഗുരുവായൂര് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തി ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാര്. ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജ് മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങിയ അക്ഷയ് കുമാർ കാർ മാർഗമാണ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ശ്രീവത്സം അതിഥിമന്ദിരത്തിലെത്തിയത്. കേരളീയ വേഷത്തിലാണ് താരം ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. ഫാഷൻ ഡിസൈനർ രമേഷ് ഡെംബ്ലെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവര്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാനും അക്ഷയ് കുമാര് മടിച്ചില്ല. തുടര്ന്ന് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ അക്ഷയ് കുമാര് ആചാരപരമായ വേഷങ്ങള് ധരിച്ചാണ് ദര്ശനത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗം കെ.എസ്. ബാലഗോപാല്, ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ഒ.ബി. അരുണ്കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് അക്ഷയ് കുമാറിനെ സ്വീകരിച്ചത്.
ആദ്യമായാണ് അക്ഷയ് കുമാര് ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കാനാണ് അക്ഷയ് കുമാര് കേരളത്തിലെത്തിയത്. അക്ഷയ് കുമാര്, സെയ്ഫ് അലി ഖാന് എന്നിവരാണ് പ്രിയദര്ശന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങള്. 'ഹൈവാന്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ ചടങ്ങുകള് നേരത്തേ കൊച്ചിയില് നടന്നു. ത്രില്ലര് ജോണറില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചതും പ്രിയദര്ശന് തന്നെയാണ്. കെ.വി.എന് പ്രൊഡക്ഷന്സ്, തെസ്പിയന് ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറുകളില് വെങ്കട് കെ. നാരായണ, ശൈലജ ദേശായി ഫെന് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
