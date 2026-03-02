Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Celebrities
    Posted On
    date_range 2 March 2026 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 2:57 PM IST

    ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആർ. മാധവൻ; ‘ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്, അന്വേഷിച്ചവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും നന്ദി’

    ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആർ. മാധവൻ; ‘ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്, അന്വേഷിച്ചവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും നന്ദി’
    മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം ഗൾഫ് മേഖലയെയാകെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികൾ അവിടെ കഴിയുന്നതിനാൽ ആരാധകർ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടൻ ആർ. മാധവന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ദുബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മാധവൻ, അവിടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ. എന്നാൽ മാധവൻ നിലവിൽ അമേരിക്കയിലാണെന്നും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതനാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ദുബൈയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം യു.എസിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു അവധിക്കാല ആഘോഷത്തിനായി ദുബൈയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം യു.എസിലേക്ക് പോയിരുന്നു.താരം സ്ഥിരമായി ദുബൈയിൽ താമസിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ജോലിക്കാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ‘ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. അന്വേഷിച്ചവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും നന്ദി’ മാധവൻ പ്രതികരിച്ചു.

    മാധവന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ധുരന്ധർ 2' മാർച്ച് 19ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ താരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. സിനിമ കാണാനായി ദുബൈയിലുള്ള ആരാധകർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം കയറി വരുന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ദുബൈയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ അത് കാണാനായി മാത്രം അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാധവൻ പറഞ്ഞു.

    TAGS:R MadhavanSafety CheckDhurandhar MovieIran Israel Tensions
    News Summary - Actor R Madhavan is in the USA with his family
