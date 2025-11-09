Begin typing your search above and press return to search.
    ഭ്രമയുഗാന്തരം; ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്ക് പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​മ്മൂ​ട്ടി

    ​ചിരി​യാ​ണോ? അ​ല്ല... വ​ന്യ​ത​യും കൊ​ല​വി​ളി​യും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ട്ട​ഹാ​സം. കൂ​രി​രു​ട്ടി​ലും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലും പെ​യ്തു തീ​രാ​ത്ത പേ​മാ​രി​യി​ലും അ​ധി​കാ​ര ഗ​ർ​വോ​ടെ വി​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​യാ​ൾ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​റി​യാം അ​തു മ​നു​ഷ്യ​ന​ല്ല. മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ രൂ​പം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്ത അ​തി​മാ​നു​ഷ​ൻ...

    ഭാ​വ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​​ലേ​ക്ക് പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​മ്മൂ​ട്ടി എ​ന്ന മ​ഹാ​ന​ട​ന്റെ ന​ട​ന​വി​സ്മ​യം. ത​ന്നി​ലെ വ്യ​ക്തി​യെ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് രൂ​പ​ത്തി​ലും ഭാ​വ​ത്തി​ലും ന​ട​ത്ത​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം കൊ​ടു​മ​ൺ പോ​റ്റി​യെ അ​നു​ക​രി​ച്ച്, ത​ന്റെ സ്വ​രൂ​പ​മാ​യ ചാ​ത്ത​നെ ചി​രി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ പ​കി​ട ക​ളി​ക്കാ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​യൂ. 70ക​ളി​​ലും ത​ന്നി​ലെ ന​ട​നെ മി​നു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ഭി​ന​യ ക​ല​യി​ൽ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​മ്മൂ​ട്ടി.

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും മ​മ്മൂ​ട്ടി​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ട​ല്ല ഒ​രു ചി​ത്ര​വും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തെ​ല്ലാം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും നി​റ​ഞ്ഞ ചി​രി​യോ​ടെ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു. സ്വ​യം മി​നു​​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​മ്മൂ​ട്ടി​യി​ലെ ന​ട​ൻ തി​ള​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ണ്ടു ശീ​ലി​ച്ച​വ​യോ ക​ണ്ടു​മ​റ​ന്ന​​വ​യോ അ​ല്ല, കാ​ണാ​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഇ​നി​യും സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ലെ ന​ട​ൻ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഭ്ര​മ​യു​ഗ​ത്തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും ക​ഥ​യു​മെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്തം. അ​തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തു സം​ഭ​വി​ച്ച​തും. ഇ​തൊ​രു യാ​ത്ര​യാ​ണ്. കൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ടു പേ​രു​ണ്ടാ​കും. അ​വ​രെ​യും ന​മു​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ട്ടാം. ഇ​തൊ​രു ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​മ​ല്ല​ല്ലോ...’ ഭ്ര​മ​യു​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ.

    ഭാ​വ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ശ​രീ​ര​വും മ​ന​സ്സും അ​തി​നാ​യി പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ത്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​തു ന​ട​നും ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ ഭാ​വ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന ന​ട​നാ​ണ് മ​മ്മൂ​ട്ടി. മേ​ലേ​ട​ത്ത് രാ​ഘ​വ​ൻ​നാ​യ​രും പ്രാ​ഞ്ചി​യേ​ട്ട​നും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യും ച​ന്തു​വും മോ​നി​ച്ച​നും ബാ​ല​ൻ​മാ​ഷും പു​ട്ടു​റു​മീ​സു​മെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യെ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നേ​രെ വി​പ​രീ​ത ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​യോ​രോ​ന്നും. ത​ന്നി​ലെ ന​ട​ന് പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം കൈ​വ​രു​ത്താ​ൻ ത​ന്റെ ശ​രീ​​ര​ത്തെ​യും ശ​ബ്ദ​ത്തെ​യു​മെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​യി സ്വ​യം മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വൈ​കാ​രി​ക ദേ​ഷ്യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യി​ലെ ന​ട​ന്റെ ഭാ​വ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം. ത​ന്റെ​യോ ഇ​തു​വ​രെ ചെ​യ്തു​വെ​ച്ച ത​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ പ​ക​ർ​പ്പോ ആ​വ​ർ​ത്ത​​ന​മോ തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​വി​ടെ​യും കാ​ണ​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​ബു​ദ്ധി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ലെ ന​ട​ൻ പു​ല​ർ​ത്തി​പ്പോ​ന്നു.

    ന​ന്മ​നി​റ​ഞ്ഞ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ത​ന്നി​ലെ ന​ട​നെ പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ഒ​തു​ക്കി​യി​ടാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വി​ധേ​യ​നും പാ​ലേ​രി മാ​ണി​ക്യ​വും മുന്നറിയിപ്പും പു​ഴു​വും ഭ്ര​മ​യു​ഗ​വു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​പോ​ന്നി​രു​ന്ന ‘എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ന​ന്മ നി​റ​ഞ്ഞ സ്വ​ഭാ​വ -സ​വി​ശേ​ഷ​ത’​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​ർ​വി​പ​രീ​ത​മാ​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്നി​ലെ ന​ട​ൻ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആം​ഗ്യ-​ന​ട​ന ഭാ​വ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും പു​തു​മ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​നാ​യ​ക ക​ഥാ​പാ​​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ​ർ​വി​ൽ നെ​ഞ്ചു​വി​രി​ച്ച് ആ​രെ​യും കൂ​സാ​ത്ത പ​ട്ടേ​ല​രാ​യും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യാ​യും കൊ​ടു​മ​ൺ പോ​റ്റി​യാ​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ടി​ത്തി​മി​ർ​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ല്ലാം സ​ഹി​ച്ചും ത്യ​ജി​ച്ചും ക​ഴി​യു​ന്ന പൊ​ന്ത​ൻ​മാ​ട​യാ​യി മാ​റാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു കൈ ​അ​ക​ല​ത്തി​ൽ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ തോ​ന്നു​ന്ന ദു​സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള എ​ന്നാ​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള വാ​റു​ണ്ണി​യാ​കാ​നും നി​ഷ്‍ക​ള​ങ്ക​നാ​യ പു​ട്ടു​റു​മീ​സാ​കാ​നും മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്ക് അ​നാ​യാ​സം ക​ഴി​യു​ന്നു. ഇ​നി​യും ത​ന്നി​ലെ ന​ട​ന് പു​തു​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ട​ർ​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് മ​മ്മൂ​ട്ടി വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ന​മ്മെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ, ഇ​നി​യും മ​മ്മൂ​ട്ടി​യി​ലെ ന​ട​ന് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ഗൂ​ഢ​ഭാ​വ പ്ര​പ​ഞ്ച​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം.

