Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightElectionschevron_rightAssembly Electionschevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും,...
    Assembly Elections
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:44 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും, പോകും...പക്ഷേ നത്തംകുനി പരൂർക്കുന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് റോഡില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്
    wayanad news
    cancel
    camera_alt

    മേ​പ്പാ​ടി ന​ത്തം​കു​നി പ​രൂ​ർ​ക്കു​ന്ന് ഉന്നതി. ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള മ​ൺ​പാ​ത​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​​ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മ​ല്ല

    Listen to this Article

    മേ​പ്പാ​ടി: 120ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി താ​മ​സി​ച്ചു വ​രു​ന്ന മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ന​ത്തം​കു​നി പ​രൂ​ർ​ക്കു​ന്ന് പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡി​ല്ല. മ​ണ്ണ് റോ​ഡാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇ​വ​യാ​ക​ട്ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മ​ല്ല. മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ റോ​ഡ് ചെ​ളി നി​റ​യും. സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റി​ലേ​​ക്കെ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​യും അ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​വ​ഴി​ക​ളും മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളാ​ണ്. ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പുകൂ​ടി മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​രു​ടെ യാ​ത​ന മാ​ത്രം ആ​രും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. 216 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ഉ​ന്ന​തി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. കു​ഴി​വ​യ​ൽ മു​ത​ൽ പ​രൂ​ർ​ക്കു​ന്ന് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യും വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം അ​തീ​വ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tribal lifelocalelection
    News Summary - there is no road to Nathamkuni, Parurkunnu, and Gannathi
    Similar News
    Next Story
    X