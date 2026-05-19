Posted Ondate_range 19 May 2026 9:30 AM IST
റിങ് മെയിന്റനൻസ് യൂനിറ്റിൽ തീപിടിത്തം
News Summary - Fire breaks out at ring maintenance unit
വട്ടിയൂർക്കാവ്: പി.ടി.പി നഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ റിങ് മെയിന്റനൻസ് യൂനിറ്റിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാരണമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നിലയിൽനിന്ന് സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ പ്രദോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തീ കെടുത്തി. റിങ് മെയിന്റനൻസ് യൂനിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത് കത്തിനശിച്ചു. യൂനിറ്റിന്റെ പ്രധാന ഉപകരണത്തിനും കേടുപാടുണ്ടായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ സർക്യൂട്ട് വിച്ഛേദിച്ചശേഷമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ എത്തി തീയും പുകയും പൂർണമായും കെടുത്തിയത്. ഏഴര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.
