Madhyamam
    Thiruvambady
    Posted On
    16 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    16 Dec 2025 12:40 PM IST

    മലയോരത്ത് ബി.ജെ.പിയുടെ ക്രൈസ്തവ പരീക്ഷണം പാളി

    മലയോരത്ത് ബി.ജെ.പിയുടെ ക്രൈസ്തവ പരീക്ഷണം പാളി
    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ക്രൈ​സ്ത​വ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രീ​ക്ഷ​ണം പാ​ളി. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ 12 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി മൂ​ന്നു​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മു​ത്ത​പ്പ​ൻ പു​ഴ വാ​ർ​ഡി​ൽ (ഒ​ന്ന്) റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​ഗ​സ്തി നേ​ടി​യ​ത് 55 വോ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പു​ന്ന​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​ൻ​സ​ൻ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ 36 വോ​ട്ടും മ​റി​യ​പ്പു​റം വാ​ർ​ഡി​ൽ (10) ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മാ​ത്യു 30 വോ​ട്ടും മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നെ​ല്ലി പൊ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മാ​ത്യു​വി​ന് അ​ഞ്ച് വോ​ട്ട് മാ​ത്ര​മേ നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ.

    കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​രി​ച്ച 14 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞ​ക​ട​വ് വാ​ർ​ഡി​ൽ ( നാ​ല്) മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജി​തി​ൻ മാ​ത്യു 15 വോ​ട്ടും , കൂ​മ്പാ​റ വാ​ർ​ഡി​ൽ (ഏ​ഴ്) മ​ത്സ​രി​ച്ച സ​ജി​നി ജോ​സ​ഫ് 22 വോ​ട്ടും മ​ര​ഞ്ചാ​ട്ടി വാ​ർ​ഡി​ൽ ( എ​ട്ട് ) മ​ത്സ​രി​ച്ച ടാ​ർ​സീ​സ് 50 വോ​ട്ടും പ​ന​ക്ക​ച്ചാ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഷൈ​നി 25 വോ​ട്ടു​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​ട​ത് - വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് തീ​വ്ര​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ക്രൈ​സ്ത​വ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘കാ​സ’ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഭ​യു​ടെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലെ കൊ​ൺ​റാ​ഡ് സാ​ഗ്മ യു​ടെ എ​ൻ.​പി.​പി പാ​ർ​ട്ടി യു​ടെ പേ​രി​ൽ കോ​ട​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ഞ്ഞു​വ​യ​ൽ, കോ​ട​ഞ്ചേ​രി സൗ​ത്ത്, നി​ര​ന്ന​പ്പാ​റ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 85 ൽ ​താ​ഴെ വോ​ട്ടാ​ണ് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, കോ​ട​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത , ജാ​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ വോ​ട്ടി​ങ് ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് ഇ​ട​ത് - വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വോ​ട്ട് നി​ല സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - BJP's Christian experiment in the hills fails
