    Peerumade
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:22 PM IST

    വാർത്ത തുണയായി; കുമളി-തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പുനരാരംഭിച്ചു

    പീ​രു​മേ​ട്: ഓ​ട്ടം നി​ർ​ത്തി​യ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ..​ടി.​സി കു​മ​ളി- തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ്​ സ​ർ​വo​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്​ നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ 8.45 ന് ​കു​മ​ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 8.30 ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​വി​സ്.

    രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് കു​മ​ളി വ​ഴി പ​ഴ​നി​ക്ക് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി​പ്പോ കു​മ​ളി ബ​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​ക്ക് 350000 രൂ​പ പ്ര​തി​ദി​ന ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​യി. 64 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ച​ത്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ‘മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ

    എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ത്ത പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി. വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട എം.​ഡി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം. കു​മ​ളി ഡി​പ്പോ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും കു​മ​ളി ഡി​പ്പോ​ക്ക് സ​ർ​വീ​സ് ന​ൽ​കാ​നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:superfastnews impactSuperfast bus
    News Summary - Good news; Kumily-Thiruvananthapuram superfast resumed
