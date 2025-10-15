Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Adoor
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:41 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:41 PM IST

    ഗൾഫ്​ പര്യടനം: മുഖ്യമന്ത്രി പുറപ്പെട്ടു

    നാ​ല്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളിലാ​യാ​ണ്​ പ​ര്യ​ട​നം
    ഗൾഫ്​ പര്യടനം: മുഖ്യമന്ത്രി പുറപ്പെട്ടു
    camera_altപിണറായി വിജയൻ
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്​ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ യാ​ത്ര. നാ​ല്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ പ​ര്യ​ട​നം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മെ​ത്തു​ക. 17ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് 19ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങും.

    20ന്​ ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ണ്ട്. 22ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച് 24ന് ​ഒ​മാ​നി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത്, 25ന് ​സ​ലാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം 26ന് ​രാ​വി​ലെ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. 28ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി 29ന് ​അ​വി​ട​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം 30ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. പി​ന്നാ​ലെ കു​വൈ​ത്ത്, അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​മ രൂ​പ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    TAGS:CPMPinarayi VijayanKerala News
    News Summary - CM Pinarayi Vijayan departed for GCC visit
