    7 Jan 2026 12:13 PM IST
    7 Jan 2026 12:13 PM IST

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം; തീം സോങ് പൊറ്റശ്ശേരിയിൽനിന്ന്

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ തീം ​സോ​ങ്ങ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​

    പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി. ​പ്ര​ഫു​ൽ ദാ​സും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളും

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ: തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ തീം ​സോ​ങ്ങ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് പാ​ല​ക്കാ​ട് പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വ​കു​പ്പ് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി സ്കൂ​ളി​ലെ പാ​ട്ട് പ്ര​മേ​യ​ഗാ​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ച​ന​യും സം​ഗീ​ത​വും ആ​ലാ​പ​ന​വും സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് തീം ​സോ​ങ് ര​ചി​ച്ച പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി സ്കൂ​ൾ പാ​ർ​ല​മെൻറ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി. ​പ്ര​ഫു​ൽ ദാ​സാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നും പ്ര​മേ​യ​ഗാ​നം എ​ഴു​തി​യ​ത്. ഹൃ​ദ്യ കൃ​ഷ്ണ, വി.​കെ. അ​ക്ഷ​യ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ​ണം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സ്, ഹൃ​ദ്യ കൃ​ഷ്ണ, എ. ​സൂ​ര​ജ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ബേ​ൽ ബി​നോ​യ്, ജോ​യ​ൽ മൈ​ക്കി​ൾ, കെ. ​ല​ക്ഷ്മി​ക, കെ. ​ഗാ​ഥ കൃ​ഷ്ണ, സി.​പി. വി​ഷ്ണു​ദ​ത്ത് സി.​പി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​മു​ഖ​ഗാ​നം പാ​ടി​യ​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഈ ​നേ​ട്ടം നാ​ടി​നാ​കെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ടി. ​സ​ബി​ത, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:state school kalolsavamPalakkad NewsTheme SongSchool Art Festival
    News Summary - State School Kalolsavam; Theme song from Pottessery
