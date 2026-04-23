    23 April 2026 4:48 PM IST
    23 April 2026 4:48 PM IST

    രണ്ടവളുമാർ
    1 മുള്ളൂരി

    ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ വരിയിലും

    ഓരോ മുള്ളു വീതം അവൾ മുറിവുകളിൽ നിന്നുരിഞ്ഞെടുത്തു.

    തന്റെ അപൂർണ്ണ ക്യാൻവാസിലേക്ക് അതെറിഞ്ഞു

    കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

    മുള്ളുകളെയെല്ലാമൊഴിപ്പിച്ച്

    മരുന്നു വച്ചു.

    മൂരി നിവർന്ന്,

    ക്യാൻവാസിന്റെ വേദനകളിലേക്ക്

    കണ്ണടച്ചൂതിയതും

    പുറകിൽ നഗരമണഞ്ഞു;

    നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു.

    2. ഉദയ

    അവൾ സിഗ്നലുകൾ തെറ്റിക്കുന്നു.

    സീബ്രാലൈനുകളുടെ മേത്ത് ഉരുണ്ടുകേറുന്നു.

    ദിശാസൂചികകളെ ഇളക്കിമറിച്ചിടുന്നു.

    നേരെ കുന്നുമ്പുറത്തേക്ക് വണ്ടിയോടിച്ചു കേറ്റുന്നു.

    കിതച്ചുപോയ വണ്ടിയെ

    പിന്നിലുപേക്ഷിച്ച്

    സൂര്യനു നേരെയോടുന്നു.

    "ഉദിച്ചതു കൊണ്ടല്ലേ..."

    എന്നുറക്കെയലറുന്നു.

    TAGS: malayalam poem, Literature
