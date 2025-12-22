Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture Rachana അവൾക്കൊപ്പം
    Rachana
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:55 PM IST

    അവൾക്കൊപ്പം

    കവിത
    അവൾക്കൊപ്പം
    Listen to this Article

    തകർന്ന രാത്രിയുടെ നിഴലിൽ നിന്നും

    ധൈര്യത്തിന്‍റെ ഭാഷയിൽ

    നീ പുലരിയെ വിളിച്ചു

    കൃപയല്ല ചോദിച്ചത്

    ദയയുമല്ല

    മാനത്തിനും ശബ്ദത്തിനുമുള്ള അവകാശം

    കാഴ്ചവസ്തുക്കളല്ല നിന്‍റെ മുറിവുകൾ

    ചോരവാർന്ന മുറിവുകളുടെ വേദന നീ മറച്ചില്ല

    മനസ്സാക്ഷിയുടെ വാതിലിൽ സത്യം വിളിച്ചോതി

    അനീതിയെ നേരിടാൻ ഭീതിയെ മറന്നു

    അതിജീവിതയെന്ന വാക്കിന് സാക്ഷ്യം

    നൽകുന്ന ശബ്ദമായുയർത്തെഴുനേറ്റവൾ.

    നീതിയാണ് മുഖം തിരിച്ചത്

    നീ ഇരയല്ല

    ജീവിക്കുവാൻ അവകാശം തേടുന്ന മനുഷ്യ സ്ത്രീ

    അവൾക്കേറ്റത് അപമാനമല്ല

    കുറ്റമാണ്..... കൊടും കുറ്റം

    അത് ചുമക്കേണ്ടതവളല്ല

    നീതിയുടെ അടഞ്ഞ കവാടം തുറക്കണം

    പകൽ പോലെ സത്യം തെളിയണം.

    ഒറ്റയല്ലവൾ ഒപ്പം നടക്കാനേറെപ്പേരുണ്ട്

    ഒത്തൊരുമിച്ച് കരുത്തോടെ പറയുന്നു

    അവൾക്കു നീതി നൽകണം വെറുമൊരു വാക്കല്ല നീതി അവളുടെ പ്രാണന്‍റെ വിലയാണ്.

    TAGS:Survivoravalkkoppam
