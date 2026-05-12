Madhyamam
    Posted On
    date_range 12 May 2026 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 11:02 AM IST

    മുഖപുസ്തകത്തിലെ ചോരപ്പാടുകൾ

    ജീവിതവീഥിയിലോടിത്തളർന്നു ഞാൻ,

    എവിടെയോ കല്ലിൽ തട്ടി വീണു.

    മുറിവേറ്റ പാദത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു,

    ചുടുചോരതൻ ചുവന്ന ധാര!

    ‘ഓടിവാ തനയാ...’ എന്നാർത്തനാദം കേ-

    ട്ടോടിയെത്തി പ്രിയപുത്രനപ്പോൾ.

    കുത്തിയൊലിക്കും രുധിരം തടുക്കുവാ-

    നവനെെൻറ വസ്ത്രം കീറിടുമ്പോൾ...

    ‘നിൽക്കൂ...’ തടുത്തു ഞാൻ, പുത്രൻ സ്തംഭിച്ചു,

    ‘എന്തിനീ ചോരയൊഴുക്കുന്നു താതാ?’

    ‘മകനേ, ഈ ചുവപ്പിനൊരു മൂല്യമുണ്ട്,

    ലോകം കാണണം ഈ നോവിെൻറ മുദ്ര!

    മരുന്നല്ല, വേഗമെടുക്കൂ നീ ദൃശ്യ-

    മൊപ്പിയെടുക്കും കറുത്ത യന്ത്രം!

    വേദനയല്ല, വാർത്തയാണാവശ്യം,

    കാണികളേറെയുണ്ട് മുഖപുസ്തകത്തിൽ.’

    കാമറക്കണ്ണുകൾ മിന്നിമറഞ്ഞു,

    ചോര വാർന്നൊഴുകും പാദചിത്രം.

    ‘പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ വേഗം...’ ഞാനുരച്ചീടവേ,

    അന്തംവിട്ടു നിന്നു, എെൻറ മകൻ!

    TAGS:poetrygulfliterature
    News Summary - Stains of blood upon the Book of Faces
