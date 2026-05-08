അവൾ
നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ? എന്നും പരാതിയും പ്രശ്നങ്ങളും, മടുത്തു. നിന്നെ എനിക്ക് മടുത്തു. എന്നെയൊന്നു സമാധാനത്തോടെ വിട്. തെറ്റ് എന്റേത് തന്നെയാണെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാനാവാതെ അവളോട് വഴക്കിട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മീരയുടെ മുഖമായിരുന്നു. അവളെ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ വഴക്കൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്.
മരുഭൂമിച്ചൂടിൽ മീരയുടെ ഫോൺ വിളികൾ എനിക്കൊരു കുളിരായിരുന്നു. എന്നോട് നൂറുകള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവളെ മനസിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി. ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അതുമതിയായിരുന്നു അവൾക്ക്. അത് മനസിലാവാത്ത ഞാൻ വെറും വിഡ്ഢി .
എന്നെ നീ വിശ്വസിക്ക് . ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല. നീയൊന്നു തിരിച്ചു വാ. അവൻ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു അവളെ വിളിക്കുമ്പോൾ മാലയിട്ട ആ ഫോട്ടോയിൽ അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു.
