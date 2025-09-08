Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Sept 2025 12:38 PM IST
    8 Sept 2025 12:38 PM IST

    കു​ബേ​ര​ച​രി​തം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കി കെ.​എ​ൽ.​എം. സു​വ​ർ​ധ​ൻ

    കു​ബേ​ര​ച​രി​തം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കി കെ.​എ​ൽ.​എം. സു​വ​ർ​ധ​ൻ
    കെ.​എ​ൽ.​എം. സു​വ​ർ​ധ​ൻ 

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കു​ബേ​ര​ച​രി​തം ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പൈ​ങ്കു​ളം കൂ​ട​ലാ​റ്റു​പു​റ​ത്ത് മ​ന​യി​ൽ സു​വ​ർ​ധ​ൻ എ​ന്ന കെ.​എ​ൽ.​എം. സു​വ​ർ​ധ​ൻ. കു​ബേ​ര​ച​രി​തം എ​ന്നാ​ണ് ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യു​ടെ പേ​രെ​ങ്കി​ലും കു​ബേ​ര​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ള്ളു. കെ.​സി. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ​യും ടി.​എ​സ്. ആ​ര്യാ​ദേ​വി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി പൈ​ങ്കു​ളം കൂ​ട​ലാ​റ്റു​പു​റ​ത്ത് മ​ന​യി​ലാ​ണ് സു​വ​ർ​ധ​ന്റെ ജ​ന​നം. വാ​ണി​യം​കു​ളം എ​ൽ.​പി, പൈ​ങ്കു​ളം യു.​പി, പാ​ഞ്ഞാ​ൾ എ​ച്ച്.​എ​സ്, പ​റ​ളി എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം.

    ക​ഥ​ക​ളി ആ​ചാ​ര്യ​ൻ വാ​ഴേ​ങ്ക​ട കു​ഞ്ചു​നാ​യ​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​നേ​ഴി വാ​സ​ന്തി, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ദേ​വ​സേ​ന, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​പം ശ്രീ​ദേ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം തു​ട​ർ​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി. കെ.​ആ​ർ. നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​മ്പീ​ശ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം സം​സ്‌​കൃ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി. പ്രീ​ഡി​ഗ്രി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ശേ​ഷം ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ പൈ​ങ്കു​ള​ത്ത് സ്ഥി​ര​താ​മ​സം. കെ.​എം. അ​ഞ്ജു​വാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ക​വി​ത​ക​ളും ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത് ‘ആ​ത്മ​സാ​ന്നി​ധ്യം’, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ആ​തി​രാ​ര​വം’ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ സ്ക​ന്ദ​വി​ജ​യം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ അ​ര​ങ്ങ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 27ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് പൈ​ങ്കു​ളം തി​രു​വ​ഞ്ചി​ക്കു​ഴി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ കു​ബേ​ര​ച​രി​തം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കു​ബേ​ര​ച​രി​തം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യി​ൽ കു​ബേ​ര​നാ​യി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നും കു​ബേ​ര പ​ത്നി​യാ​യി സു​രേ​ഷ് തോ​ട്ട​ര​യും അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും. സം​ഗീ​തം ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ബാ​ബു ന​മ്പൂ​തി​രി​യാ​ണ്. കൂ​ടെ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വി​നോ​ദും പാ​ടും. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വേ​ണു​മോ​ഹ​ൻ ചെ​ണ്ട​യും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം രാ​ജ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മ​ദ്ദ​ള​വും വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മു​തു​കു​റു​ശ്ശി ഇ​ട​യ്ക്ക​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ശി​വ​രാ​മ​നാ​ണ് ചു​ട്ടി.

