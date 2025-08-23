Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഗുരുദർശന അവാർഡ് ഡോ....
    Literature
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:38 PM IST

    ഗുരുദർശന അവാർഡ് ഡോ. ടി.എസ്. ശ്യാംകുമാറിന്

    text_fields
    bookmark_border
    Dr. T.S. Shyamkumar
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ടി.എസ്. ശ്യാംകുമാർ

    തൃ​ശൂ​ർ: മേ​ത്ത​ല ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ 29 ാമ​ത് ഗു​രു​ദ​ർ​ശ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ഡോ. ​ടി.​എ​സ്. ശ്യാം​കു​മാ​റി​ന്. ‘മൈ​ത്രി​യു​ടെ പൊ​രു​ൾ. സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന കൃ​തി​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. പൂ​യ​പ്പി​ള്ളി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ഡോ. ​സി. ആ​ദ​ർ​ശ്, ഡോ. ​കെ.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ കൃ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    25,000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് മേ​ത്ത​ല ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ​മാ​ജം ച​ള്ളി​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഹാ​ളി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ജൂ​റി അം​ഗം ഡോ.​സി. ആ​ദ​ർ​ശ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​നു​മോ​ദി​ക്കും. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ഡ്വ. എം. ​ബി​ജു​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ആ​ർ. അ​മ്പി​ളി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LiteratueawardLatest News
    News Summary - Gurudarshan Award goes to Dr. T.S. Syamkumar
    Similar News
    Next Story
    X