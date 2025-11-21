Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 21 Nov 2025 10:06 AM IST
Updated Ondate_range 21 Nov 2025 10:06 AM IST
പരിണാമംtext_fields
News Summary - Evolution
വെളുത്ത പൂക്കളുടെ
മുറിവുകളാണ്
അവയെ
ചുവന്ന പൂക്കളായി
പരിണമിപ്പിക്കുന്നത്
ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ
ആഘോഷങ്ങളിൽ
സ്നേഹ വിനിമയം
ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ആ ചുവന്ന പൂക്കളാണ്
ധവള പുഷ്പങ്ങൾ
രക്തപുഷ്പങ്ങളാകുന്ന
രാസപരിണാമങ്ങളിൽ
ആഴത്തിലേറ്റ
മുറിവുകളുണ്ട്
ജീവിത വീഥികളിലെ
മഞ്ഞും മഴയും
വെയിലും നിലാവുമുണ്ട്
സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ
ആ ചുവന്ന പൂക്കളിൽ
ഇപ്പോഴും
ഗതകാലത്തിന്റെ
വെളുത്ത പാടുകൾ
കാണാം
