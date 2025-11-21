Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:06 AM IST

    പ​രി​ണാ​മം

    പ​രി​ണാ​മം
    ഷം​ജി​ത്ത് 

    Listen to this Article

    വെ​ളു​ത്ത പൂ​ക്ക​ളു​ടെ

    മു​റി​വു​ക​ളാ​ണ്

    അ​വ​യെ

    ചു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ളാ​യി

    പ​രി​ണ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്

    ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    സ്നേ​ഹ വി​നി​മ​യം

    ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്

    ആ ​ചു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ളാ​ണ്

    ധ​വ​ള പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ

    ര​ക്ത​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന

    രാ​സ​പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ആ​ഴ​ത്തി​ലേ​റ്റ

    മു​റി​വു​ക​ളു​ണ്ട്

    ജീ​വി​ത വീ​ഥി​ക​ളി​ലെ

    മ​ഞ്ഞും മ​ഴ​യും

    വെ​യി​ലും നി​ലാ​വു​മു​ണ്ട്

    സൂ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കി​യാ​ൽ

    ആ ​ചു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ളി​ൽ

    ഇ​പ്പോ​ഴും

    ഗ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ

    വെ​ളു​ത്ത പാ​ടു​ക​ൾ

    കാ​ണാം

    TAGS:poemLiteature
