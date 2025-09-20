Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightക്രോ​സ്‌​വേ​ഡ് ബു​ക്ക്...
    Literature
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:51 AM IST

    ക്രോ​സ്‌​വേ​ഡ് ബു​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം; എം.​ മു​കു​ന്ദ​ൻ, മ​നോ​ജ് കു​റൂ​ർ, ജി​സ ജോ​സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രോ​സ്‌​വേ​ഡ് ബു​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം; എം.​ മു​കു​ന്ദ​ൻ, മ​നോ​ജ് കു​റൂ​ർ, ജി​സ ജോ​സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇം​ഗ്ലി​ഷി​ലെ മി​ക​ച്ച ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്രോ​സ്​​വേ​ഡ് ബു​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മൂ​ന്നു മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും. വി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, എം.​ മു​കു​ന്ദ​ന്റെ ‘നി​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന കൃ​തി​യു​ടെ പ​രി​ഭാ​ഷ ‘യൂ’ (​വി​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ: ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ. കെ), ​മ​നോ​ജ് കു​റൂ​രി​ന്റെ ‘നി​ലം പൂ​ത്ത് മ​ല​ർ​ന്ന നാ​ളി’​ന്റെ പ​രി​ഭാ​ഷ ‘ദ ​ഡേ ദ ​എ​ർ​ത്ത് ബ്ലൂം​ഡ്' (വി​വ​ർ​ത്ത​ക: ജെ.​ദേ​വി​ക), ജി​സ ജോ​സി​ന്റെ ‘മു​ദ്രി​ത’ (വി​വ​ർ​ത്ത​ക: ജ​യ​ശ്രീ ക​ള​ത്തി​ൽ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ലോ​ങ് ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ക്രോ​സ്‌​വേ​ഡ് പു​ര​സ്കാ​രം, ഫി​ക്ഷ​ൻ, നോ​ണ്‍ ഫി​ക്ഷ​ൻ, ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യം, വി​വ​ർ​ത്ത​നം, ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​ൽ​കാ​റ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manoj kuroorm mukundanliteratureawardJisa Jose
    News Summary - crossword book award long list published MMukundan Manoj Kurur and Jisa Jose shortlisted
    Similar News
    Next Story
    X