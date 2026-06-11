Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightസി.പി. ശിവദാസൻ...
    Culture
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 6:54 PM IST

    സി.പി. ശിവദാസൻ പുരസ്കാരത്തിന് നിരൂപണ കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി. ശിവദാസൻ പുരസ്കാരത്തിന് നിരൂപണ കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
    cancel

    വടകര: പ്രശസ്ത നിരൂപകനും കോഴിക്കോട്-കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്ന ഡോ. സി.പി. ശിവദാസൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വടകര സാഹിത്യവേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ സി.പി. ശിവദാസൻ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2023-24-25 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകുക.

    ഇരുപതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ആഗസ്ത് 17 ന് വടകരയിൽ നടക്കുന്ന സി.പി. ശിവദാസൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.

    കൃതിയുടെ മൂന്നു കോപ്പി വീതം വീരാൻകുട്ടി, പ്രസിഡൻ്റ്, സാഹിത്യവേദി, ചെമ്മരത്തൂർ പി.ഒ, വടകര പിൻ 673104 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂൺ 30ന് മുമ്പ് ലഭിക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:applicationcriticalWorksawardKerala News
    News Summary - Critical works invited for the C.P. Sivadasan Award
    Similar News
    Next Story
    X