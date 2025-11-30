Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    30 Nov 2025 4:15 PM IST
    30 Nov 2025 4:15 PM IST

    ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹോത്സവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടു​ക്കേണ്ടത് ആരെ?

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹോത്സവമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭരണാധികാരികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വിശുദ്ധാവകാശമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജനകീയപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണെന്നറിയണം, പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിലുള്ള മഹത്തായ വേദിയാണിത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കോർപറേഷൻ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ഈ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുന്ന തലത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കൂടുതൽ ജീവൻ നൽകുന്നതിനും സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

    എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വലിയ ജനകീയ ഉത്സവത്തെ വിജയകരമാക്കാനും ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഓരോ പൗരനും നിർബന്ധമായും വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വോട്ട് ഒരു അവകാശം മാത്രമല്ല, അത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയുമാണ്. ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അവൻ/അവൾ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിരൽമുദ്ര വെക്കുന്നതല്ല; നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഭാവി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി കൂടിയാണ്.

    ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്?

    വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഒരാളെ മാത്രം അല്ല, ഒരു ഭാവിയെ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

    1. നിഷ്ഠയും വിശ്വാസ്യതയും: സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിജീവിതം, പൊതുജീവിതം, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ടോ? ജനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം.

    2. വികസന ദർശനവും പദ്ധതികളും: ഗ്രാമത്തിനും സമൂഹത്തിനും എന്താണ് സ്ഥാനാർത്ഥി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്? യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള പദ്ധതികളും വ്യക്തമായ ദിശാബോധവുമുള്ളവർക്കാണ് വോട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത്.

    3. വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രാപ്തിയും: സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഭരണകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിയുമോ? പ്രശ്നങ്ങളോട് പരിഹാരബോധത്തോടെ സമീപിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

    4. സ്ത്രീകളും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വികസനം: സമത്വത്തിന്റെ പാതയിൽ നടക്കുന്നവരും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തെയും സാമൂഹിക നീതിയെയും മുൻനിർത്തുന്നവരുമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

    5. ശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും അഴിമതിവിരുദ്ധ നിലപാടും: വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിനല്ല, പൊതുതാൽപര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം.

    വോട്ട് ബുദ്ധിപൂർവം വിനിയോഗിക്കുക

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാതെ, മഴപെയ്താലും വെയിലേറിയാലും വോട്ട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കണം. വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് ജനാധിപത്യത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവഗണനയാണ്. ഓരോ വോട്ടും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വെള്ളം, റോഡ്, വൈദ്യുതി, ആരോഗ്യ സൗകര്യം, സാക്ഷരത തുടങ്ങി എല്ലാം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

    ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ നമ്മുടെ അടുത്തവാസികളാണ്; നമ്മളോടൊപ്പം നടക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ വീടുകളുടെ വാതിൽക്കൽ എത്തുന്നവർ. അതിനാൽ വ്യക്തിഗത ഇഷ്ട വിരസതകൾ ഒഴിഞ്ഞ്, നന്മയുള്ളവരെ, ജനസേവന മനസ്സുള്ളവരെ, ഭാവി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

    TAGS:local bodydemocracyelection
    X