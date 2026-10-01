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    ആരും കാണാതെ സൂക്ഷിച്ച ചിത്രശേഖരം; വാൻഗോഗിന്റെയും സെസാനിന്റെയും അപൂർവ്വ മാസ്റ്റർപീസുകൾ ലേലത്തിന്

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    ചിത്രശേഖരത്തിൽ നിന്ന്

    പതിറ്റാണ്ടുകളായി അർജന്റീനയിലെ ഒരു കുടുംബ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രശേഖരമാണ് ബ്ലാക്വിയർ-അരിയറ്റ ശേഖരം. അർജന്റീനയിലെ പഞ്ചസാര വ്യവസായി നെല്ലി അരിയറ്റയും ഭർത്താവ് കാർലോസ് ബ്ലാക്വിയറും ചേർന്ന് ശേഖരിച്ച 12 ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്. നവംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ ഇവക്ക് 450 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 3800 കോടി രൂപ) വില കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    ഇതിൽ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ സോതെബീസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1970 കളിൽ ലണ്ടനിലെ ലെഫെവ്രെ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണവും അവർ വാങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലണ്ടനിൽ തന്നെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് പോൾ സെസാനിന്റെ ഹാർലെക്വിൻ ചിത്രമാണ്. 1954ന് ശേഷം ലണ്ടനിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന് 120 മില്യൺ ഡോളർ വരെ വില കിട്ടിയേക്കും.

    മറ്റ് പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങളും ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാമിൽ പിസ്സാരോയുടെ പാരീസ് തെരുവിന്റെ ചിത്രം (3 മുതൽ 4 കോടി ഡോളർ) 1942 ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ലണ്ടനിൽ എത്തുന്നത്. ക്ലോഡ് മോണെയുടെ ചിത്രം (1.5 മുതൽ 2 കോടി ഡോളർ) 1957 ന് ശേഷവും വ്ലാമിങ്കിന്റെ ചിത്രം 1969 ന് ശേഷവും ലണ്ടനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. റെനോയറുടെ 'എൻ കാനോട്ട്' എന്ന ചിത്രം ഇതുവരെ ലണ്ടനിൽ പ്രദർശിപ്പിട്ടില്ല.

    ഇംപ്രഷനിസത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വലിയ പ്രദർശനങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ നടക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ചിത്രമായ വാൻഗോഗിന്റെ 'ചാറ്റൈനിയർ എൻ ഫ്ലേഴ്സ്' ലണ്ടൻ പ്രദർശനത്തിൽ ഇല്ല. 1890 ൽ, അതായത് വാൻഗോഗിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് വരച്ച ചിത്രമാണിത്. 1964ന് ശേഷം ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ചിത്രത്തിന് 18 കോടി ഡോളറാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വാൻഗോഗിന്റെ റെക്കോർഡ് 11.7 കോടി ഡോളറാണ്. 2022ൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ പോൾ അലന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ആ വില കിട്ടിയത്.

    വാൻഗോഗ് അവസാന കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഓവറിൽ വെച്ച് വരച്ച ചുരുക്കം ചില വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'ചാറ്റൈനിയർ എൻ ഫ്ലേഴ്സ്' ഇപ്പോഴും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ളത്. പച്ച, നീല, മഞ്ഞ നിറങ്ങളിൽ ശക്തമായ ബ്രഷ് സ്‌ട്രോക്കുകളാൽ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന ചെസ്റ്റ്നട്ട് മരത്തിന്റെ ചിത്രമാണിത്. ഷെഡ്യൂൾ തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഈ ചിത്രം ലണ്ടനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരുന്നതെന്ന് സോതെബീസ് അധികൃതർ പറയുന്നു.

    ലണ്ടന് ശേഷം ഈ ശേഖരം തായ്‌പേയ്, ഹോങ്കോംഗ്, പാരീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. തായ്‌വാനിൽ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന നിരവധി പേരുള്ളതിനാൽ അവിടുത്തെ പ്രദർശനം പ്രധാനമാണെന്നും സോതെബീസ് പറഞ്ഞു. 2023ൽ ഈ ശേഖരത്തിലെ 12 ഓളം ചിത്രങ്ങൾ ലക്സംബർഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ അർജന്റീന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നം ഈ വർഷം ആദ്യം പരിഹരിച്ചതായും സോതെബീസ് അറിയിച്ചു.

    ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിന് പുറത്തുള്ള ലാ ബിസ്നാഗ എന്ന കുടുംബ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ വലിയ ശേഖരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അർജന്റീനയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ശേഖരത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വലിയ ലേല കമ്പനികൾ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് ക്രിസ്റ്റീസ് ഈ ശേഖരത്തിലെ വാൻഗോഗിന്റെ ഒരു ചിത്രം 19 കോടി ഡോളറിന് വിറ്റിരുന്നു.

    സമകാലിക കലയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ലേല വിപണിയിൽ തിളങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുകയാണ്. ഈ ശേഖരം വിൽക്കുന്നത് തലമുറ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും, കുടുംബം അർജന്റീനിയൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ചിത്രങ്ങൾ നിലനിർത്തി ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും സോതെബീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Rare masterpieces by Van Gogh and Cézanne up for auction
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