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    പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും പതിന്മടങ്ങ് വില; എം.എഫ്. ഹുസൈന്റെ 'ദ റെഡ് ഗേൾ' ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് 65 കോടി രൂപക്ക്

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    പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും പതിന്മടങ്ങ് വില; എം.എഫ്. ഹുസൈന്റെ ദ റെഡ് ഗേൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് 65 കോടി രൂപക്ക്
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    മുംബൈ: ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ എം.എഫ്. ഹുസൈൻ വരച്ച അപൂർവ്വ ചിത്രം ലേലത്തിൽ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചു. 1952ൽ ക്യാൻവാസിൽ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ തീർത്ത 'ദ റെഡ് ഗേൾ' എന്ന ചിത്രം മുംബൈയിലെ പുണ്ടോൾസ് ഫൈൻ ആർട്ട് ലേലത്തിൽ 65 കോടി രൂപക്കാണ് വിറ്റുപോയത്. പ്രീ-സെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 3 മുതൽ 5 കോടി രൂപ വരെയായിരുന്നു ഇതിന് വിലയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് തുകക്കാണ് ഈ മാസം 24ന് ഹാമിൽട്ടൺ ഹൗസിൽ നടന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലാശേഖരങ്ങളുടെ ലേലത്തിൽ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

    പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയുടെ, മഥുര ശൈലിയിലെ യക്ഷി രൂപങ്ങളുടെ മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി പൂർണമായും കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീരൂപമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. പുരാതന ശില്പങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന മണൽക്കല്ലുകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നിറം. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയുമായി ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു ചിത്രരചനക്ക് ഹുസൈന് പ്രചോദനമായത്. ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലയുടെ രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സൃഷ്ടിയായാണ് ഈ ചിത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം ലേലത്തിന് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ്. പ്രശസ്ത ആർട്ട് പട്രൺ ആയ ഇമ്മാനുവൽ ഷ്ലെസിംഗറുടെ ശേഖരവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാരെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കലയെ പിന്തുണച്ച ഒരു വലിയ ശേഖരത്തിന്റെയും പ്രമുഖരുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. പിന്നീട് 1955ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'പെയിന്റിങ്സ് ഓഫ് ഹുസൈൻ' എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും എത്രയോ ഉയർന്ന തുകക്കാണ് 'ദ റെഡ് ഗേൾ' ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത്. ജംഗർ ഗഡ് സിംഗ് ശ്യാമിന്റെയും എസ്.എച്ച്. റാസയുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ മറ്റ് പല ചിത്രങ്ങളും ഈ ലേലത്തിൽ മികച്ച വില നേടി. അപൂർവ്വതയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവുമുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ആർട്ട് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹുസൈൻ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത ഈ ചിത്രം, ഇന്ത്യൻ ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

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    News Summary - M.F. Hussain's ‘The Red Girl’ sells for ₹65 crore at Mumbai auction
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