Madhyamam
    Crime
    27 Dec 2025 12:38 PM IST
    27 Dec 2025 12:38 PM IST

    മദ്യപിക്കാൻ പണം നല്‍കാത്തതിന് വെടിവെച്ചു: യുവാവിന് പരിക്ക്; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    Uttar Pradesh,Arrested,Navy ship,Leaking details,Pakistan, ഉത്തർപ്രദേശ്, അറസ്റ്റ്, നേവി കപ്പൽ. ഉഡുപ്പി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: ക്രി​സ്മ​സ് ദി​വ​സം മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നെ​ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളെ യു​വാ​വ് വെ​ടി​വ​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ തൂ​ങ്ങാം​പാ​റ ഊ​ന്നാം​പാ​റ പെ​രും​കു​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഗാ​യ​ത്രി ഭ​വ​നി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ജി​ത്തി​നാ​ണ് (27) വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ജീ​വ് (28) നെ ​കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ​ജീ​വ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ ഒ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് അ​ജി​ത്ത്.

    സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം സ​ജീ​വ​ൻ അ​ജി​ത്തി​നോ​ടും സ​ഹോ​ദ​രി​യോ​ടും മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വാ​ക്കേ​റ്റം കൈ​യ്യാ​ങ്ക​ളി​യി​ല്‍ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ​ഗ​ൺ എ​ടു​ത്ത് സ​ജീ​വ​ൻ അ​ജി​ത്തി​നു​നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. അ​ജി​ത്തി​ന്റെ പി​റ​കി​ലാ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്. വീ​ണ്ടും വെ​ടി ഉ​തി​ര്‍ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​ജി​ത്ത് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ കൊ​ണ്ടി​ല്ല.

    പി​ന്നാ​ലെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ അ​ജി​ത്തി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ സ​ജീ​വ​നെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ജ്യു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ മ​ജ​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:Crime NewsSuspect arrestedshot deadTrivandrum News
