Madhyamam
    Crime
    Posted On
    16 Dec 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    16 Dec 2025 8:24 AM IST

    പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും

    Youth,sentenced,life imprisonment,fine,killing,father, തിരുവനന്തപുരം, ജീവപര്യന്തം, കൊലപാതകം, അച്ഛൻ
    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ​പ്പ​ൻ നാ​യ​ർ, പ്ര​തി രാ​ജേ​ഷ്

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി​താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. ഉ​ളി​യാ​ഴ​ത്ത​റ വ​ട്ട​ക്ക​രി​ക്ക​കം ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന രാ​ജ​ൻ എ​ന്ന രാ​ജ​പ്പ​ൻ നാ​യ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മ​ക​ൻ അ​രു​വി​ക്കോ​ണം ചി​റ്റൂ​ർ പൊ​യ്ക വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പൗ​ഡി​ക്കോ​ണം വ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ക്ക​കം ഇ​ട​വി​ളാ​ക​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ൽ ജ​യ​സൂ​ര്യ എ​ന്ന രാ​ജേ​ഷി​നെ (40)യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫ​സ്റ്റ് അ​ഡി​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജ് കെ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2015 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​റി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ഞാ​ണ്ടൂ​ർ​ക്കോ​ണം ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​ട്ടി​യ 15,000 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​തി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത വി​ഹി​തം കു​റ​ഞ്ഞു പോ​യ​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള റ​ബ്ബ​ർ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് റ​ബ്ബ​ർ ക​മ്പു കൊ​ണ്ട് രാ​ജ​പ്പ​ൻ നാ​യ​രെ രാ​ജേ​ഷ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ രാ​ജ​പ്പ​ൻ നാ​യ​ർ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ത​ല​യി​ലും വാ​രി എ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി 10.40 ഓ​ടെ മ​രി​ച്ചു. ത​ല​ക്ക് ഏ​റ്റ മു​റി​വാ​ണ് മ​ര​ണ കാ​ര​ണം. ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​യു​ടെ മാ​താ​വ് കൂ​റു മാ​റു​ക​യും, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ഡി.​ജി. റെ​ക്സ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

