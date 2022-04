cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിൽ മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. യുവതിയെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ യുവാവാണ് കുത്തിയത്. പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

സാഗർപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനാണ് സംഭവം. മക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യുവതിയെ പ്രതി പിന്തുടരുന്നത് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. യുവതിയും പ്രതിയും നേരത്തെ അയൽവാസികളായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, കൊലക്ക് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. Show Full Article

