Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം;...
    Crime
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:33 PM IST

    പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം; രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം; രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ പ്ര​തി​ക​ള്‍

    Listen to this Article

    പൂ​ന്തു​റ: പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ആ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​ന​ത്ത​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടു പേ​രെ പൂ​ന്തു​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പൂ​ന്തു​റ ബീ​മാ​പ​ള​ളി പ​ത്തേ​ക്ക​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ റാ​സി​ക്ക്, അ​ഷ്‌​ക്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വം. സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള​ള കു​ട്ടി​യെ ഇ​വ​ര്‍ ര​ണ്ട് പേ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി എ​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലു​ള​ള​ത്.

    പ​രാ​തി​യി​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി തെ​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​വ​ര്‍ ചെ​ന്നൈ​യി​ലും അ​വി​ടെ നി​ന്നു ബം​ഗ​ളൂ​രി​വി​ലേ​ക്കും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ള്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ പൊ​ലീ​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ക​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പൂ​ന്തു​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സ​ജീ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ ശ്രീ​ജേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ്, സ​ന​ല്‍, അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsTwo arrestedUnnatural tortureTrivandrum News
    News Summary - Two arrested for unnatural torture
    Similar News
    Next Story
    X