വിദ്യാർഥിനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം: രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 25 Nov 2025 1:01 PM IST
Updated Ondate_range 25 Nov 2025 1:01 PM IST
വിദ്യാർഥിനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം: രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Two arrested for threatening and sexually assaulting a student
Listen to this Article
കളിയിക്കാവിള: കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാൽക്കാരം ചെയ്ത കേസിൽ കാമുകന്റെ സുഹൃത്തും കാമുകനും അറസ്റ്റിലായി. മടിച്ചൽ കൊക്കുടിവിള സ്വദേശി സജിൻ(25), മടിച്ചൽ വട്ടവിള സ്വദേശി അജിൻ(21) എന്നിവരെ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് മാർത്താണ്ഡം ഓൾ വുമൺ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സമയം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച വിദ്യാർഥിനിയെ അയൽക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. കളിയിക്കാവിള പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്ന കാര്യം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചലിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story