യുവാവിനെ വെട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

Posted Ondate_range 4 Jan 2026 12:18 PM IST
Updated Ondate_range 4 Jan 2026 12:18 PM IST
യുവാവിനെ വെട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Suspect arrested in youth stabbing case
ആറ്റിങ്ങൽ: യുവാവിനെ വെട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ. ആറ്റിങ്ങൽ പൊയ്കമുക്ക് കവിത ഭവനിൽ വിപിനെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ജനുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. ആറ്റിങ്ങൽ പാറയടി ഭാഗത്തുള്ള അനീഷിനെയാണ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. അനീഷിന്റെ സഹോദരനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം. ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈ.എസ്.പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എസ്.എച്ച്.ഒ അജയൻ, ആറ്റിങ്ങൽ എസ്.ഐ ജിഷ്ണു, സിതാര മോഹൻ എസ്.സി.പി.ഒമാരായ അരുൺകുമാർ, സജിത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സമാന കേസിൽ മുമ്പും വിപിൻ പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
