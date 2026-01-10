Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    10 Jan 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 12:34 PM IST

    വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച; ക്ഷേത്രംവക സ്വർണവും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു

    വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച; ക്ഷേത്രംവക സ്വർണവും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച; ക്ഷേ​ത്രം വ​ക സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. പ​റ​കു​ന്ന് പാ​റ​യി​ൽ ദേ​വി ക്ഷേ​ത്രം​വ​ക ര​ണ്ട​ര പ​വ​നോ​ളം സ്വ​ർ​ണ​വും ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ടാ​യി​രം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ വീ​ടാ​യ സ​മീ​പ​ത്തെ വി​ള​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് വൃ​ദ്ധ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ സ​ത്യ​ദേ​വ​നും സ​ര​ള​യു​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള വാ​തി​ൽ ച​വി​ട്ടി തു​റ​ന്ന് അ​ക​ത്തു ക​യ​റി​യ മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ല​മാ​രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​ല, സ്വ​ർ​ണ്ണ പൊ​ട്ടു​ക​ൾ, മു​ക്കു​ത്തി എ​ന്നി​വ​യും പ​ണ​വു​മാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ര​ള​യെ ത​ള്ളി താ​ഴെ​യി​ട്ട് മോ​ഷ്ടാ​വ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ര​ള​യു​ടെ വി​ളി​കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​ണ് നി​ല​ത്തു​കി​ട​ന്ന ഇ​വ​രെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. രോ​ഗി​യാ​യ സ​ത്യ​ദേ​വ​ൻ കി​ട​പ്പി​ലാ​ണ്.

    പ​റ​കു​ന്ന് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചി​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഈ ​ദി​വ​സം മോ​ഷ​ണ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ണ​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 5 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ​യും മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മോ​ഷ​ണ​വും മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​വും മൂ​ലം ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ലം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ല്ല പ​രി​ച​യ​വും നി​ശ്ച​യ​വും ഉ​ള്ള ആ​ളാ​ണ്‌ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ആ ​നി​ല​യ്ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ല്ല​മ്പ​ലം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    X