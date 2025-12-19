Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:56 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി ഗുണ്ടാസംഘം പിടിയിൽ

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    മം​ഗ​ല​പു​രം: നി​രോ​ധി​ത സി​ന്ത​റ്റി​ക് ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ഗു​ണ്ട സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് (29), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഷ​മീ​ർ (26), ക​ണി​യാ​പു​രം ചി​റ്റാ​റ്റു​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ രാ​ഹു​ൽ (28), മു​ഫാ​സി​ൽ (29) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​വും മം​ഗ​ല​പു​രം പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 22 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    റൂ​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ട്ടോ ത​ട​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഷ​ഫീ​ഖും ഷ​മീ​റും നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. വ്യാ​പാ​രി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലും യു​വാ​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ലും പൊ​ലീ​സി​നു​നേ​രേ നാ​ട​ൻ ബോം​ബെ​റി​ഞ്ഞ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

