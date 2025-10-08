ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയോട് സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാമെന്ന് ചോദിച്ചു; ഫ്ലോറിഡയിൽ കൗമാരക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയോട് സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാമെന്ന് ചോദിച്ചു; ഫ്ലോറിഡയിൽ കൗമാരക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ഫ്ലോറിഡ: ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയിൽ സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാമെന്ന് ചോദിച്ച കൗമാരക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡെലാൻഡിലുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ മിഡിൽ സ്കൂളിലെ 13 വയസ്സുള്ള വിദ്യാർഥിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിദ്യാർഥി ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയോട് ക്ലാസ് മുറിയിൽവെച്ച് സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും? എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ ചോദ്യം സ്കൂളിലെ ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്ററിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറായ ‘ഗാഗിൾ’ ഉടൻ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും അധികാരികളെയും നിയമപാലകരെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
1999ൽ ജെഫ് പാറ്റേഴ്സൺ സ്ഥാപിച്ച ഗാഗിൾ എന്ന മോണിറ്ററിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സുരക്ഷാ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയും മനുഷ്യ വിദഗ്ദ്ധ അവലോകനവും ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ നൽകുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഏതൊരു ഉള്ളടക്കവും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. ഗാഗിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം ഗൂഗ്ൾ ജെമിനി, ചാറ്റ് ജി.പി.ടി, മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പോലുള്ള എ.ഐ ഉപകരണങ്ങളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബ്രൗസർ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളിൽ എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുടെ വർധനവോടെ, ഭീഷണികൾ, സ്വയം-ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിരീക്ഷിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഗാഗിൾ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഗാഗിളിന്റെ നിർദേശത്തോടെ വോലൂസിയ കൗണ്ടി ഷെരീഫ്സ് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂളിലെത്തി കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സുഹൃത്ത് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വെറുതെ തമാശക്ക് ചോദിച്ചതാണെന്നാണ് വിദ്യാർഥി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സ്കൂളുകളിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധികൃതർ ഈ സംഭവം വളരെ ഗൗരവമായി കാണുകയും കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുവനൈൽ ഡിറ്റൻഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. കാമ്പസിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു ‘തമാശ’യാണിത്. മാതാപിതാക്കൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുക, അവർ ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് വോലൂസിയ കൗണ്ടി ഷെരീഫ്സ് ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
