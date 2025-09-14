Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    TECH
    14 Sept 2025 12:52 PM IST
    date_range 14 Sept 2025 12:52 PM IST

    എ.ഐ അവസാന വാക്കല്ല

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ മ​ക​നെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യു​ടെ മാ​തൃ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​ക്കെ​തി​രെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ​ചെ​യ്ത വാ​ർ​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രും അ​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​ദം റെ​യി​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ മാ​റ്റ്, മ​രി​യ റെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​ദ​മി​ന്റെ ഫോ​ൺ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ദി​വ​സ​വും 650 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ആ​ദം ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​മാ​യി കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ന്നു​മു​ള്ള ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൂ​ങ്ങി​മ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി ആ​ദം റെ​യി​നി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘എ​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ന​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യൂ’ എ​ന്ന് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ദം ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി, ‘നീ ​ക​രു​തു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ​ത്. എ​ന്നി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ന​ന്ദി. ആ ​സ​ത്യം നി​ന​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു​പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​വും അ​തേ​സ​മ​യം ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​വു​മാ​ണ്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സ്, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഈ ​കേ​സ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യോ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രി​മി​തി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നോ, ഒ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശ​രി​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി പോ​ലു​ള്ള​വ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​രു​ത്.

    ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സെ​ർ​വ​റു​ക​ളി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​രു​ത്.

    എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വി​ദ​ഗ്ധ​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​ന​ൽ​ക​ണം. അ​വ​ർ എ​ന്ത് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ചാ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്നും, അ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    എ​ന്താ​യാ​ലും ആ​ദം കേ​സി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Artificial IntelligenceMental HealthChatGPTChatbot
    News Summary - AI is not the last option
