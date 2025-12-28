മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്ക് ആറ് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 28 Dec 2025 8:37 AM IST
Updated Ondate_range 28 Dec 2025 8:38 AM IST
മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിക്ക് ആറ് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയുംtext_fields
News Summary - Drug case accused gets six years in prison and fine
ഒറ്റപ്പാലം: മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിക്ക് ആറ് വർഷം കഠിന തടവും അര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് സിംഡെഗ ഡെം ടോളിയിൽ അരവിന്ദ് കേർക്കേട്ട ക്കാണ് ( 51) മൂന്നാമത് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വി.ബി. സുജയമ്മ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
2023 ജൂലൈ നാലിന് ഉച്ചക്ക് 3.30ന് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടത്തിലെ കടമുറിയുടെ മുൻ വശത്ത് നിന്നും അനധികൃമായി 2.6 കിലോ കഞ്ചാവ് സഹിതം ഇയാളെ ഒറ്റപ്പാലം എസ്.ഐ കെ.ജെ. പ്രവീൺ പിടികൂടിയിരുന്നു.
സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന എം. സുജിത്താണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ ഹാജരായി.
