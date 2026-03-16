    Posted On
    16 March 2026 2:35 PM IST
    Updated On
    16 March 2026 2:35 PM IST

    പ്രണയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവിന് മര്‍ദനം; രണ്ടാം പ്രതി പിടിയിൽ

    ശ​ര​ത്

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ കാ​മു​ക​നും സ​ഹോ​ദ​ര​നും ചേ​ര്‍ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് അ​ര​ശു​പ​റ​മ്പ് പു​ത്ത​ന്‍വി​ള അ​ശ്വ​തി ഭ​വ​നി​ല്‍ എ​സ്.​മി​ഥു​നെ (42) നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ക്കി​നും ത​ല​യ്ക്കും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ളു​ണ്ട്.

    ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി വേ​ങ്കോ​ട് കു​ഞ്ചം ഷാ​ജി വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്. ശ​ര​ത്തി​നെ (27) നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ളു​ടെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​നും ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​മാ​യ ശ്യാം ​ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പോ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: മി​ഥു​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വാ​യ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി ശ്യാ​മു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി. ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളു​മു​ള്ള ശ്യാ​മു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ന്‍മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് മി​ഥു​ന്‍ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ ശ​ര​ത്തും ശ്യാ​മും ചേ​ര്‍ന്ന് ആ​നാ​ട് ബി.​ടി. പ്ര​സ്സി​ന് സ​മീ​പം ബൈ​ക്കി​ല്‍ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മി​ഥു​നെ ത​ട​ഞ്ഞു നി​ര്‍ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​ടി​വ​ള ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മി​ഥു​ന്റെ മു​ഖ​വും മൂ​ക്കും ഇ​ടി​ച്ചു പൊ​ട്ടി​ച്ചു. മൂ​ക്കി​ന്റെ പാ​ലം പൊ​ട്ടി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ ട​വ​ര്‍ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ന്‍ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മെ​ത്തി ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ശ്യാം ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​കെ. മോ​ഹി​ത്, എ​സ്.​ഐ. മു​ഹ​സി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ആ​ര്‍. ബി​ജു, വി​നോ​ദ് സാ​ജ​ന്‍, അ​ജി​ത്ത് മോ​ഹ​ന്‍, അ​ന​ന്തു, ശ്രീ​ലാ​ല്‍, ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:young manarrestedMalayalam NewsTrivandrum News
    News Summary - A young man was beaten up for trying to dissuade him from falling in love; Second accused arrested
