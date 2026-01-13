Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​റാ​ന്‍: അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത യു.​എ​സ് ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ള്‍

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​ത​ന്നെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​യെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ത​ന്നെ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​വി​ട​ത്തെ അ​ധി​കാ​ര​വൃ​ന്ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ​യും അ​തി​ന്‍റെ നൈ​തി​ക​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​ത് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​ണ്....
    അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് കി​ട്ടാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും യു​ദ്ധ​വെ​റി​യ​നാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ് ഡോ​ണ​ള്‍ഡ് ട്രം​പ്. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ നൊ​ബേ​ല്‍ സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​ന്നു​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​തി​ന​കം ഒ​ഴു​ക്കി​യ ചോ​ര​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ക​ണ​ക്കി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വെ​നി​സ്വേ​ല ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​നെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം യു​ദ്ധ​മു​ഖം തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​റാ​നും സി​റി​യ​ക്കും എ​തി​രെ​യാ​ണ്. യാ​തൊ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ, നീ​തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ശ​ത്രു​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ഇ​റാ​നി​ല്‍ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും സി​റി​യ​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റി​ല്‍ ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​രു​ത് എ​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്ക​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും ഈ ​പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും എ​ണ്ണ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​യു​ക്തി​യു​ടെ നി​ര്‍ല​ജ്ജ​മാ​യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണ് നാ​മി​പ്പോ​ള്‍ അ​വി​ടെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ​ണ​വ​ശ​ക്തി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ധാ​ർ​മി​ക വാ​ചാ​ടോ​പം എ​ത്ര​യോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ല്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തും ആ​ണ​വ​ശേ​ഷി​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യാ​ണ്‌. ഇ​റാ​നി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ആ​ധി​പ​ത്യം, ഊ​ർ​ജം, സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ഹിം​സ​യു​ടെ നീ​ണ്ട ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. 1979ലെ ​ഇ​റാ​ൻ വി​പ്ല​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം ശ​ത്രു​താ​പ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന് പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​റാ​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക തു​ട​ര്‍ന്നു​പോ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​മീ​പ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​യ​ത് ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്‍റെ യു​ക്തി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​റാ​നി​യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ, ര​ഹ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ള്‍, സൈ​നി​ക സി​ഗ്ന​ലി​ങ്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക ചെ​യ്തു​പോ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​പ​രോ​ധം എ​ന്ന പ​രോ​ക്ഷ​യു​ദ്ധം

    ഇ​റാ​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ശ​ക്തി​യി​ലും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ അ​ധീ​ശ​ത്വം ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റാ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​വി​ല്‍ നീ​തി​മ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി, അ​വ ഇ​റാ​നി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന, പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, ക്ഷേ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, വ​ർ​ഗ അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ തീ​വ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​ന്ത​ര സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​റാ​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഏ​ക​ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ള്‍. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​യു​ദ്ധ​മാ​ണി​ത് എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ വി​ഷ​മ​മി​ല്ല. ഇ​റാ​നി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​നു​പു​റ​ത്ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​താ​യ​ത്, അ​വി​ടെ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളും അ​സം​തൃ​പ്തി​ക​ളും ഉ​പ​രോ​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​കൂ​ടി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​വ കേ​വ​ലം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു മാ​നം പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​വും വ്യ​വ​ഹാ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​നി​താ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പൊ​തു പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഒ​രു ലി​ബ​റ​ൽ-​മാ​നു​ഷി​ക പ​ദാ​വ​ലി​യി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​നോ​ടൊ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കി​ല്ല. അ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യു​ടെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പും കൂ​ട്ടു​ക​യും​ചെ​യ്യും എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം അ​വ​ര്‍ അ​തി​നൊ​രു പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ന​ല്‍കു​ന്നി​ല്ല. 1953ലെ ​അ​ട്ടി​മ​റി മു​ത​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​റാ​നി​ലെ യു.​എ​സ് ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം മു​ന്നി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ള്‍, ഇ​റാ​ന്‍റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് എ​ന്ന തെ​റ്റി​ധാ​ര​ണ ആ​ര്‍ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വാ​നി​ട​യി​ല്ല. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ടം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ശ്ചാ​ത്യ സ​ഖ്യ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഇ​റാ​ന്‍ വി​രു​ദ്ധ​ത ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തെ​ല്ലാം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ക.

    എ​ന്നാ​ല്‍ ഈ ​ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ഇ​റാ​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മി​ലി​ഷ്യ​ക​ൾ, നാ​വി​ക വി​ന്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും സൈ​നി​ക​വു​മാ​യ മേ​ധാ​വി​ത്വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ​യും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും നി​ല​ക്കാ​ത്ത ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ളും.

    സ​മീ​പ​കാ​ല അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ധ്യേ​ഷ്യ​ന്‍ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഘ​ട​ന​യി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ശ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​റാ​ന്‍റെ വ​ള​ര്‍ച്ച, സ്വ​ന്തം സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​റാ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ, ഇ​റാ​ന്‍റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ആ​ണ​വ​പ​ദ്ധ​തി, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഇ​റാ​ന്‍ഭീ​തി എ​ന്നി​വ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത​ട​സ്സ​മാ​യി അ​വ​ര്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​നു​ചി​ത​മാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​ല്ലാ​തെ, അ​വ​രു​ടെ​യോ നാ​റ്റോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ സു​ര​ക്ഷാ​ഘ​ട​ന​ക്കും നി​ല​നി​ൽ​പി​നും ഒ​രു ഭീ​ഷ​ണി​യും ഇ​റാ​ന്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​റാ​നെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കേ​വ​ലം ഇ​റാ​ന്‍ ന​ന്നാ​ക്ക​ലി​നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യ​ല്ല. ഊ​ർ​ജ പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, സൈ​നി​ക സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ധാ​വി​ത്വം എ​ന്നി​വ യു.​എ​സ് സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ക്ര​മം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​ക​മ​റ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, ഇ​റാ​ന്‍റേ​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ധീ​ശ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റേ​ത് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം പ​രി​ധി​ക​ളും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​യ സൈ​നി​ക ഹിം​സ​യു​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ത​ലാ​യ ഒ​രു വൈ​രു​ധ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത്, സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യും, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യും, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​മേ​രി​ക്ക സ്വ​യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, അ​ധി​നി​വേ​ശം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം, സൈ​നി​കാ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ള്‍ തേ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും ജ​ന​ത​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ആ​ഗോ​ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു.

    റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി എ​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ക​ളി​പ്പാ​വ

    ഇ​റാ​നു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ജൈ​വ​ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി​യെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ധ്യ​സ്ഥം​കൂ​ടി ഈ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് വി​സ്മ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​റാ​നി​ലെ സ്ഥാ​ന​ഭ്ര​ഷ്ട​നാ​യ ഏ​കാ​ധി​പ​തി​യു​ടെ രാ​ജ​പു​ത്ര​ന്‍ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ത​ന്‍റെ രാ​ജ്യാ​വ​കാ​ശം അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പി​ന്തു​ണ​യി​ല്‍ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​റാ​നി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ​ഹ്‍ല​വി​ക്കു​ള്ള​ത്. ത​ന്‍റെ പി​താ​വ് ഷാ​യെ​പ്പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പാ​വ​യാ​യി റി​സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​മ​റി​യാം. ഇ​റാ​നി​ലെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ള്‍ സ്വ​ന്തം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ പ​ഠി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​പ​ക്ഷം ഇ​പ്പോ​ള്‍ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. അ​വി​ടെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ല്‍, അ​മേ​രി​ക്ക ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ മ​ദൂ​റ​യോ​ട് അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ള്ള​വ​ര്‍പോ​ലും സ്വ​ന്തം രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ട്‌ അ​മേ​രി​ക്ക കാ​ട്ടു​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ധാ​ര്‍ഷ്ട്യ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ള്‍മൂ​ലം ത​ള​ര്‍ന്ന ഇ​റാ​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ വി​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​മ​ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ​ത​ന്നെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പി​ലു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല എ​ന്ന​വ​ര്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ എ​ല്ലാം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ത്ത​ന്നെ. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​മ്പ്, അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ജ്യം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​റാ​ന്‍. മു​മ്പ് ഇ​റാ​ഖി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​റാ​നെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും സൈ​നി​ക​മാ​യും നി​ര്‍വീ​ര്യ​മാ​ക്കി​ത്തീ​ര്‍ക്കാ​നാ​ണ് റി​സ പ​ഹ്‍ല​വി​യെ അ​മേ​രി​ക്ക തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​വി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഒ​രു നി​മി​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ച​രി​ത്ര യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​ന​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ര്‍ ത​യാ​റാ​വേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​റാ​ന്‍, സി​റി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​നോ ചു​രു​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും വി​മ​ര്‍ശി​ക്കാ​നോ ഇ​ന്ത്യ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് ആ​രു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​മ​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല എ​ന്ന് ഒ​രു രാ​ജ്യം നി​സ്സാ​ര​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​ത​ന്നെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​യെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ത​ന്നെ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​വി​ട​ത്തെ അ​ധി​കാ​ര​വൃ​ന്ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ​യും അ​തി​ന്‍റെ നൈ​തി​ക​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​ത് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​ണ്.

